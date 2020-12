Aldo Montano e la moglie incinta positivi al Covid: “Siamo acciaccati forte”

Aldo Montano è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è proprio la medaglia d’oro individuale nella sciabola all’Olimpiade di Atene 2004, all’Ansa. Non solo, il 42enne annuncia che sono nella sua stessa situazione la moglie Olga, attualmente in dolce attesa, e la figlia Olimpia. Tutti e tre, secondo quanto lui stesso racconta, sono chiusi in casa da ieri. Non stanno benissimo, anzi. Lo schermidore italiano fa sapere che lui e la sua famiglia hanno accusato “tosse, febbre e dolori ovunque”. Al momento, sono ovviamente sotto controllo medico e spera che questa situazione finisca così, senza ulteriori complicazioni.

“Siamo acciaccati forte”, dichiara lo schermidore, che lo scorso 18 novembre ha compiuto 42 anni. Solo poche settimane fa, Montano faceva sapere di essere in attesa, insieme alla moglie, del suo secondo figlio, riservando tale notizia a Chi. Il campione italiano aveva rivelato che il nuovo arrivato dovrebbe nascere nel prossimo mese di marzo, del nuovo anno. Chiaramente aveva espresso tutta la sua felicità per l’arrivo del bambino. La loro prima figlia Olimpia aveva già cambiato la sua vita e quella di Olga. Ora il piccolo non potrà non stravolgergliela, ovviamente in modo positivo.

L’obbiettivo di Montano, per quanto riguarda la sua carriera, è Tokyo. Sempre al settimanale di Signorini, aveva rivelato il suo progetto. Lo schermidore ha intenzione di ritentare e, questa volta, di superare i suoi passati risultati. Avrebbe voluto concludere la sua carriera la scorsa estate, visto che ha 42 anni. Ma ha comunque deciso di gareggiare per le Olimpiadi 2021. Durante questa intervista, il campione aveva fatto sapere che il prossimo anno il Coronavirus non lo avrebbe fermato.

Ora, purtroppo, è proprio il Covid-19 a colpirlo. Chiaramente la preoccupazione va alla moglie, che è in dolce attesa. Non è di certo l’unico volto noto nel mondo dello sport ad aver contratto questo virus, che sta causando non pochi problemi in tutto il mondo. In particolare, hanno dovuto lottare contro il Coronavirus noti calciatori, come Francesco Totti (che ha perso suo padre a causa del virus), Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimović. In questi ultime ore è stata resa nota la positività di Lewis Hamilton, campione del mondo della Mercedes.