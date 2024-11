Antonella Fiordelisi si è operata: cosa ha rifatto, i dettagli nascosti

Che i social – Instagram e TikTok in particolare – siano diventanti vetrina di condivisione di attimi anche privati ormai è chiaro al mondo intero. Più sei influente e più, soprattutto, lavori proprio attraverso questi strumenti, più condividi. È la regola del business virtuale, ormai diventato abitudine per moltissime persone. Antonella Fiordelisi, che dalla scherma è passata alla moda e all’universo degli influencer, è una delle protagoniste di questa vetrina.

Proprio lei, infatti, poche ore fa ha pubblicato una story di IG direttamente dal letto di una clinica privata (la Clinica Ruesch di Napoli), instagrammando la sua colazione in attesa della visita del “doc” che l’ha operata. A quanto pare l’ex concorrente del Grande Fratello e di Pechino Express si è sottoposta a un intervento chirurgico estetico, del quale però non ha ancora fatto parola. Gli sguardi più attenti potrebbero già avere capito di che cosa si tratti: come?

Antonella Fiordelisi post-operazione: i dettagli

Lei non ne ha ancora parlato ufficialmente, ma un paio di dettagli lasciano intendere il tipo di intervento a cui la ragazza si è sottoposta. Intanto, il selfie con i dottori della giovane ragazza risvegliata dall’anestesia pone l’attenzione su una borsa del ghiaccio appoggiata proprio all’altezza del seno: dettaglio numero uno. Inoltre, nella storia della “colazione a letto”, si conclude con una emoticon precisa, quella delle ciliegie. Questi piccoli dettagli fanno pensare a una mastoplastica additiva, operazione alla quale l’influencer si era già sottoposta in passato e di cui lei stessa aveva parlato liberamente a Pomeriggio Cinque, nel 2023.

Anche i tag nelle stories offrirebbero conferma dell’intervento: da una parte uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, dall’altra un esperto in chirurgia superiore del naso, del viso e del seno. Se due più due fa quattro, la risposta potremmo già averla tra le mani.

Per l’influencer napoletana tanti i messaggi di affetto e di appoggio, che dimostrano ancora una volta la potenza dei social e la capacità di questi di creare veri legami, anche se virtuali. In tutto questo, però, sorge una riflessione spontanea e, se vogliamo, più generica: ormai sui social si pubblica tutto e sarebbe strano il contrario, specie se si tratta di personaggi “pubblici”.

È tutta una sponsorizzazione e un gioco di hype? Forse sì, forse no

Sicuramente l’argomento “social” è uno dei più caldi quando si tratta di opinioni e polemiche. Ciò che più fa riflettere – al di là del sacrosanto libero arbitrio di scegliere cosa pubblicare e cosa no – è questa corsa quasi ossessiva alla condivisione. Antonella Fiordelisi non è di certo la prima né l’ultima a utilizzare i social media per parlare della sua vita e per mostrare quasi tutto ciò che la riguarda, ma spesso e volentieri è come se ci fosse un’ombra dietro ogni post o dietro ogni story: l’hype. Dal lasciare in sospeso il suo “pubblico” fino al tag esplicito sia della clinica privata, sia dei chirurghi che si sono occupati di lei: è diventato tutto una sponsorizzata?

Senza dire esplicitamente che cosa le sia successo, Antonella ha lanciato comunque curiosità nei suoi follower, dando “indizi” e creando il tipico hype da social. Oppure, è un’altra ipotesi plausibile, ha voluto semplicemente fare sapere che sta bene e che qualcosa, almeno del suo aspetto, è cambiato.

Condividere un momento di fragilità è spesso salvifico (Pasqualino Maione ne è un esempio) e può lanciare davvero messaggi di speranza e di forza rendendo i “famosi” persone “normali” e non supereroi. Dall’altra parte, però, resta sempre il dubbio: si condivide per trasparenza o per semplice audience? Il limite è molto sottile, ma forse sta nella buona fede di ognuno di noi capire da che parte di pensiero andare.