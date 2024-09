Antonella Fiordelisi canta live, piovono critiche: “nessuno la ferma?”

Sembra che Antonella Fiordelisi faccia sul serio. L’ex gieffina vuole intraprendere una carriera professionale all’interno del mondo dello spettacolo e ce la sta mettendo tutta per impegnarsi ed imparare il mestiere. A dire il vero, l’influencer ha già maturato qualche piccola esperienza come conduttrice, l’ultima al Pitti Pizza e Friends a Salerno. Proprio in questa occasione, in una delle serate – per presentare Noemi – Antonella si è lanciata in una performance canora di uno dei brani dell’artista romana. Il video dell’esibizione è presto arrivato sui social, scatenando una vera e propria pioggia di critiche.

Si è appena conclusa l’ultima esperienza da conduttrice di Antonella Fiordelisi. L’influencer, dopo le esperienze nei reality, sembra voler investire seriamente nel suo futuro professionale. Nonostante sia già qualche anno che il suo nome è noto al pubblico infatti (soprattutto per i gossip), l’ex gieffina ha ancora molta strada da fare per affermarsi all’interno del mondo dello spettacolo.

Il suo sogno è quello di diventare una presentatrice, come abbiamo già potuto vedere in qualche esperienza che l’ha vista protagonista. Oltre a questo però, una delle aspirazioni di Antonella è anche coltivare il suo talento nel canto.

Così, nonostante l’esperienza dell’anno scorso a Tale e Quale Show non sia stato proprio trionfale, la ragazza non ha intenzione di abbandonare il suo sogno e, più di qualche volta, si diletta anche come cantante.

Ed è proprio questo ciò che è successo durante una delle serate del Pitti Pizza e Friends a Salerno, organizzato da Radio Kiss Kiss. Prima di presentare Noemi – una delle ospiti della serata – la Fiordelisi è stata inviata dal collega Pippo Pelo a intonare alcune strofe de “L’Amore si Odia“.

L’ex gieffina ha subito colto il momento, lanciandosi nella performance canora acappella. Tra i presenti, qualcuno ha chiaramente registrato l’esibizione e l’ha prontamente pubblicata su TikTok. Il popolo del web, però, non ha reagito come si pensava.

Sotto il video infatti, si è scatenata una vera e propria bufera di haters, che si sono accaniti contro la ragazza. In particolare, l’indignazione è dovuta alla qualità della performance, considerata tutt’altro che eccezionale.

Qualcuno commenta incredulo “ma che davvero?“, qualcun altro – sarcasticamente – aggiunge “brava, si si”. Poi, un altro utente ancora scrive: “ma nessuno la ferma?“, ricevendo una pioggia di like. Quest’ultimo commento è stato addirittura riportato anche su X, dove sono continuate le critiche.

Nonostante tutte le opinioni negative però, fortunatamente Antonella ha ricevuto anche molti apprezzamenti da parte del suo pubblico. Apprezzamenti che, di sicuro, la spingono sempre di più a migliorare.