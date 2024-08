Donnamaria, nuova canzone contro Fiordelisi: la reazione di lei

È passato più di un anno dalla fine della storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ma le tensioni tra i due ex sembrano ancora molto vive. Oggi, 30 agosto, il volto di Forum ha pubblicato la sua nuova canzone, intitolata Senza Parole, in cui pare lanciare diverse frecciatine all’influencer salernitana. In particolare, le fan dell’ex coppia hanno notato delle frasi che sembrano alludere direttamente alla fine della relazione con la Fiordelisi, oltre a contenere riferimenti critici proprio nei suoi confronti.

“Ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso”, è la prima parte ‘incriminata’ della canzone che parlerebbe di Antonella. Difatti, lo scorso anno, Donnamaria non ha nascosto di aver dedicato alcuni brani alla sua relazione turbolenta con l’ex vippona. E ancora: “È solo colpa tua, se la gente intorno ti usa”, con una stoccata diretta alla finalista dell’ultima edizione di Pechino Express. Sebbene siamo molti i cantanti che usano la musica per parlare della propria vita personale o sentimentale, i fan della Fiordelisi non hanno preso affatto bene queste frecciatine, scagliandosi duramente contro Edoardo.

Addirittura, in molte l’hanno accusato di misoginia o di voler sfruttare l’ex fidanzata per dare visibilità alla sua musica. C’è da dire che è passato molto tempo da quando le strade di Antonella ed Edoardo si sono divise, motivo per il quale risulta strano questo ‘dissing‘ a più di un anno di distanza dalla rottura. Tra l’altro, da qualche mese Donnamaria ha ritrovato l’amore con una sua collega di Forum. L’ex vippone è uscito allo scoperto al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e, da allora, si sono mostrati più volte insieme sui social.

D’altro canto, però, i fan di Edoardo hanno fatto notare che anche Antonella non ha mai perso occasione di lanciare bordate all’ex fidanzato nel corso dell’ultimo anno, sebbene quest’ultimo non abbia risposto. L’ex schermitrice è molto attiva sui social, che spesso usa anche per pizzicare ex ragazzi o personaggi con i quali ha avuto delle diatribe. Ma, come ha reagito adesso alla nuova canzone di Donnamaria? L’ex vippona non ha mostrato reazioni particolari, ma ha risposto con un cuore a una fan che la lodava per il percorso fatto dopo il GF Vip e invitava tutti a lasciare alle spalle le polemiche con l’ex fidanzato. A questo punto, non resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori risposte da parte della Fiordelisi.