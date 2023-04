In attesa di tornare in televisione con qualche nuovo progetto – sarebbe in lizza per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi – Antonella Fiordelisi continua a punzecchiare a distanza le sue rivali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Le ex coinquiline Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, senza dimenticare l’opinionista Orietta Berti, che non è mai stata troppo tenera nei confronti dell’ex spadista.

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Orietta Berti perché è tornata a parlare del suo percorso in una recente intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. “Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me?” – ha scritto la 25enne su Instagram – “Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione“.

Frustrazione è il termine usato anche dalla madre di Antonella Fiordelisi che, insieme al marito Stefano, si è scagliata apertamente contro l’Usignolo di Craviago per le affermazioni sull’ex concorrente del GF Vip. Ma non è finita qui perché la Fiordelisi dopo aver attaccato Orietta Berti ha avuto qualcosa da ridire pure su Oriana Marzoli…

Sui social network Antonella ha lasciato un like ad un insulto in cui la bionda venezuelana veniva etichettata come nana. Non è di certo la prima volta che la Fiordelisi utilizza termini poco carini nei confronti della Marzoli: più volte nel bunker di Cinecittà ha definito Oriana come una donna di facili costumi.

L’ultimo attacco di Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia

La guerra tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia continua pure fuori la casa più spiata d’Italia. La sorella di Clizia, ancora in gioco insieme al nuovo fidanzato Edoardo Tavassi, ha di recente detto che Edoardo Donnamaria, ex fiamma oggi impegnato con Antonella, non parla ma abbaia.

Un chiaro riferimento alla relazione Donnalisi che, a detta di Micol e di tanti altri, vedrebbe Donnamaria solo come il cagnolino dell’influencer salernitana. Una fan ha prontamente preso le difese della coppia: “Tu, Micol, vorresti che abbaiasse il tuo nome, ma per fortuna esiste solo lei, Antonella”.

Commento che è molto piaciuto ad Antonella Fiordelisi, che ne ha approfittato per lanciare l’ennesima stoccata all’Incorvaia: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. Ps: non aveva problemi però a mandare le lettere amorose a Edo tempo fa”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: le news dopo il GF Vip

Dopo la sua inaspettata eliminazione – dovuta in parte all’appello dei genitori che hanno pubblicamente chiesto ai fan di farla uscire dal GF Vip – Antonella Fiordelisi sta trascorrendo tutto il suo tempo insieme al nuovo fidanzato Edoardo Donnamaria.

La coppia si divide tra Milano, dove vive l’influencer, e Roma, dove lo speaker radiofonico è nato e cresciuto. I Donnalisi hanno trovato un’intesa perfetta fuori dal bunker di Cinecittà e, come spiegato ad Alfonso Signorini, trascorrono tutto il tempo insieme.

E i due sognano in grande: pensano ad una convivenza e a dei figli. Nonostante l’età – Antonella ha appena 25 anni – entrambi sono pronti a mettere su famiglia. Un po’ come accaduto a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, grazie al Grande Fratello Vip 2022, ora sono in procinto di diventare genitori della piccola Celina.