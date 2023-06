Antonella Fiordelisi lasciata da Edoardo Donnamaria: ex inviperiti

Gli ex di Antonella Fiordelisi si sono schierati dalla parte di Edoardo Donnamaria: ecco come hanno attaccato l’ex vippona

È finita tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, almeno per ora. Dopo la crisi apparentemente rientrata di alcune settimane fa, l’ex vippona ha preso in mano i social per esprimere tutto il suo malessere per l’attuale situazione con l’ex (?) fidanzato, accusandolo di trattarla male per concentrarsi sulla sua futura carriera da cantante. D’altro canto, Donnamaria ha messo una storia su Instagram confermando indirettamente la rottura, spiegando come il rapporto “malato” della Fiordelisi con i social avrebbe causato molti problemi tra di loro. Ebbene, a fronte di questi ultimi avvenimenti, hanno deciso di dire la loro due vecchie conoscenze di Antonella: i suoi ex fidanzati, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa.

Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono fidanzati nel 2019, dopo esserci conosciuti a Temptation Island, dove lei era una tentatrice. Tra tradimenti e liti social, la storia si è poi conclusa nel 2021 e, da lì, i due non hanno mai perso occasione per tirarsi frecciatine o attacchi vari. Dopodiché, l’ex schermitrice aveva iniziato una relazione con un suo vecchio amico, Gianluca Benincasa, durata fino a poco prima della sua entrata al Grande Fratello Vip. L’uomo, che era sicuro di rivedere Antonella dopo la fine del reality, è rimasto particolarmente scioccato e deluso dall’inizio della storia tra la sua ex e Donnamaria, tanto da iniziare una vera e propria guerra nei suoi confronti, che ha portato l’influencer a ricorrere a vie legali una voluta uscita dalla Casa.

Dunque, Antonella non è rimasta in buoni rapporti con nessuno dei suoi due ex fidanzati, i quali hanno subito approfittato della difficile situazione per affossare la Fiordelisi e mostrare il loro sostengo ad Edoardo. In particolare, Chiofalo si è detto assolutamente d’accordo con l’ex volto di Forum, sostenendo che l’influencer abbia da sempre un rapporto malsano con i social:

Lui ha detto la verità, ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social, vive in funzione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram, la ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24h, in qualsiasi momento, è praticamente infrequentabile. Inutile piangere senza lacrime per far scena sul latte versato, chi è causa del suo mal pianga se stesso.

D’altro canto, anche Gianluca Benincasa è prontamente intervenuto, insinuando che l’ex vippona avrebbe iniziato una sorta di “strategia” per poter passare da vittima proprio come presumibilmente avrebbe fatto con lui:

Non so perché vi meravigliate di qualcosa di così scontato…Ora ci sarà vittimismo e carnefici..buona visione agli stolti.

Nessuna risposta ancora da parte di Antonella, che, dopo la diretta Instagram in crisi di pianto, è momentaneamente sparita dai social.