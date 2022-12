Nuove rivelazioni di Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi con la quale ha vissuto un legame sentimentale lungo circa tre anni. E come già accaduto in passato, l’influencer romano, parlando dell’ex, non è stato tenero. Intervenuto a Casa Pipol, oltre a criticare gli atteggiamenti della giovane campana, è tornato anche a tuonare sul padre di quest’ultima, affermando che ritiene che si tratta di un genitore che ha degli atteggiamenti “non normali”.

Proprio nelle scorse ore Stefano Fiordelisi è stato attaccato duramente da un altro ex della figlia, Gianluca Benincasa. Chiofalo ha sentito quest’ultimo e gli ha dato il suo appoggio: “Ho sentito proprio ieri Gianluca. Ha scritto dei commenti contro il padre e gli ho detto “Sei un grande!” Diciamo una cosa, il padre l’ha presa molto seriamente la partecipazione al Gf Vip. Ci sono tanti concorrenti e tanti genitori, non c’è un genitore che si mette a fare questo lavoro, l’atteggiamento del padre non è normale”.

E non è finita qui. Al pari di Gianluca, Chiofalo è tornato a rimarcare che papà Fiordelisi, mentre stava assieme ad Antonella, si è messo di traverso nella relazione, arrivando persino a dire che anche Edoardo Donnamaria, laddove la love story dovesse proseguire, andrà incontro alla medesima dinamica da lui vissuta:

“Il padre ci ha fatto lasciare, tra di noi non andavano male le cose. Il padre le ha proprio detto “Non ti faccio andare a vivere a Milano se non lasci questo”. Succederà la stessa cosa che è successa a me e Gianluca ad Edoardo Donnamaria. Inizialmente al padre stanno bene tutti, il padre vuole che stia con Edoardo per fare programma. Tempo un annetto e al padre non starà più bene. Il padre dopo un anno comincia a fare ostruzionismo pesante perché ha paura che ti porti via la figlia. Punto. È geloso della figlia. Vedrete che Edoardo Donnamaria dirà la stessa cosa, lo metterà alla porta”.

Per quel che riguarda le dinamiche del Grande Fratello Vip, Francesco ha dichiarato di non avere un concorrente preferito particolare. Se però proprio deve fare un nome, fa quello di Edoardo Tavassi: “Mi è simpatico”. La persona che invece lo convince meno chi potrebbe mai essere? “Quella che preferisco di meno, ora sembra brutto perché una mia ex, però non mi piace il percorso di Antonella, una di quelle persone che ho aiutato a essere conosciuta”.

A The Pipol gli hanno ricordato che Antonella fece molto parlare di sé per aver reso pubbliche le chat con l’ex calciatore di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain. Su tale questione Chiofalo affonda ulteriormente la lama della critica, dicendo senza se e senza ma di nutrire il sospetto che la Fiordelisi sia una donna che cerca visibilità mediatica in maniera costante e spasmodica:

“Sì fondamentalmente sì (si riferisce alla domanda sulla popolarità di Antonella arrivata dopo la chat con l’ex attaccante, ndr) poi dopo si è messa con me ed è aumentata ancora di più la cosa. Non è perché voglio essere cattivo, ma vi giuro, quando mi ci sono messo insieme, quando alla gente dicevo “sto con Antonella Fiordelisi“, sai cosa mi chiedeva? “Ma chi è questa?”. Non sapeva proprio chi era. Siamo stati insieme quasi tre anni, comunque lei era molto giovane rispetto adesso, però era molto simile a come è ora con Edoardo, una persona molto pesante. Infatti quando ci siamo lasciati mi è dispiaciuto, però una boccata d’aria l’ho tirata perché è pesante”.

Capitolo corna: in molti ricordano che Antonella, all’inizio della love story con Chiofalo, disse di essere stata tradita. Chiuse i suoi profili social temporaneamente. Anche su tale episodio Francesco ha una versione differente rispetto a quella dell’ex:

“Lei dopo un annetto che stavamo insieme fa un video dove piangendo dice che ha scoperto che l’ho tradita. Chiuse il profilo Instagram e dai 600 mila follower che aveva dopo questa scenata ne aveva un milione e cento. Una mossa che le ha fatto racimolare un sacco di follower, perché comunque come personaggio sono abbastanza mediatico. Non immaginavo nemmeno io che avrebbe preso questi follower. Lei con quel giochetto che ha fatto è diventata un’influencer con un milione di follower. Non di soldi sennò me la sposavo! Chi si lasciava! La domanda che mi faccio io è: stava piangendo per questo presunto tradimento o stava stappando la bottiglia di prosecco perché era arrivata a un milione di follower? Di tutta quella giostra la cosa non l’ho mai detta perché avevo paura di dar luce a quell’altra ragazza che era andata a dire questa cosa ad Antonella. Non è una che perdona un tradimento. Stavamo insieme da una settimana. Non è che si è fidanzati la prima settimana. Mettetevi pure nei panni miei, Antonella Fiordelisi è una che ha le foto al 90% mezza svestita su barche con borse con cose, io seriamente che potevo pensare dopo che ero andata a letto con lei? Che eravamo sposati? Ho pensato che lei avesse più di una situazione, sinceramente. Non pensavo che eravamo fidanzati, ma che era una un po’ sportiva. Io e lei non eravamo fidanzati, era la prima settimana, ci frequentavamo, ci sta che io la prima settimana non chiudo tutto. Corna è una parola grossa, non sono proprio corna, infatti mi ha perdonato”.

Chiofalo ha poi riservato altre dichiarazioni tutt’altro che morbide all’influencer. Ha addirittura detto che nella Casa del GF Vip si sta “regolando” in quanto ci sono le telecamere sempre accese:

“Lei al Gf si sta regolando perché ci sono le telecamere accese. Cin le telecamere spente è peggio di così. Edoardo è un bravo ragazzo ma è un medioman, ovvero un uomo nella media. Le persone che sono così, da quello che so io, a lei non piacciono tanto. A lei piacciono tipi esuberanti, tipologie di persone un po’ più estroverse, appariscenti. Lei con un ragazzo come lui tenderà sempre a predominare, perché è troppo moscio. Io da lei non mi facevo trattare in quel modo. Mi faccio rispettare, lui no. Lo rigira come un pedalino”.

Nell’ultima puntata in onda in prime time del Grande Fratello Vip, Antonella è risultata la preferita del pubblico. Pandemonio sui social, con migliaia di telespettatori che si sono chiesti come fosse possibile visto che ogni sondaggio dava dati differenti. Si è parlato di ‘bot’ e voti fasulli provenienti dall’estero. “Questa cosa che lei sia preferita dal pubblico è strana – ha commentato Chiofalo -. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web. Ma non so se sono hater”.

Infine una battuta al vetriolo sul fatto che Gianluca Benincasa abbia lasciato intendere che la Fiordelisi sia ancora innamorata di lui. “Con lui era fidanzata, quando si è messa con Edoardo lei stava con due persone in quel momento. Praticamente sono due cornuti. Che devo dire?”, ha chiosato Francesco. Amen!