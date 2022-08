Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci litigano di nuovo per Chiofalo

By

La modella e influencer, tra i concorrenti del GF Vip 7, ha provocato per l’ennesima volta la nuova fidanzata dell’ex Lenticchio

Antonella Fiordelisi sa come provocare. Su Tik Tok l’ex spadista, oggi modella e influencer, ha postato un video chiaramente indirizzato a Drusilla Gucci, la nuova fidanzata del suo ex Francesco Chiofalo, detto Lenticchio. La 24enne di Salerno ha condiviso un filmato in cui balla sulle note della hit di Sanremo 2022 Dove si balla e ha aggiunto l’eloquente frase: “Quando vedi con chi sta uscendo dopo di te”.

Un evidente sfottò che non è passato inosservato a Drusilla Gucci, ereditiera della famosa casa di moda nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi. In una storia Instagram l’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo ha così replicato:

“Ma invece di nascondervi dietro frasette, canzoncine, balletti…ma ditelo direttamente quanto vi rosica!”

Per il momento Antonella Fiordelisi non ha contro replicato ma questo è solo l’ennesimo scambio di battutine e frecciatine con Drusilla Gucci. E in vista di un eventuale ingresso dell’influencer alla settima edizione del Grande Fratello Vip ne vedremo delle belle…

La storia d’amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo fanno coppia fissa da circa un anno. Si sono incontrati per motivi di lavoro e si sono innamorati. Una coppia che ha destato fin da subito scalpore per via delle grosse differenze tra Francesco e Drusilla. Proprio quelle differenze, però, hanno unito Chiofalo e la Gucci, oggi più innamorati che mai.

In alcune interviste Francesco Chiofalo non ha esitato a definire Drusilla Gucci la donna giusta, quella con la quale realizzare sogni importanti come il matrimonio e dei figli. La relazione procede a distanza: Francesco vive a Roma mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia. In autunno i due vorrebbero però andare a convivere.

Se Francesco Chiofalo ha ritrovato la serenità accanto a Drusilla Gucci lo stesso non si può dire per Antonella Fiordelisi, che è single. Dopo l’addio a Lenticchio diversi flirt ma nessun fidanzato ufficiale per la bella 24enne.

La campana ha confidato ai suoi fan di essere molto serena in questo periodo della sua vita. Di recente si è parlato di una love story segreta con un certo Gianluca ma Antonella ha assicurato che il ragazzo in questione è solo un caro amico.