Antonella Elia torna tra le braccia di Pietro: la promessa di lui

Non è ancora detta l’ultima parola tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nonostante la rottura di qualche mese fa i due continuano a vedersi. È stata la stessa opinionista del Grande Fratello Vip a confidarlo a Live-Non è la d’Urso, dove è stata chiamata a fare un bilancio della sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini. Ad oggi, però, tra Antonella e Pietro c’è solo una forte passione. La Elia non è intenzionata, almeno per il momento, ad essere a tutti gli effetti la fidanzata dell’attore 46enne.

Le premesse sono però più che buone e Pietro Delle Piane ci ha tenuto a fare una promessa importante ad Antonella Elia. In questo periodo l’attore non si è mai arreso e ha corteggiato di continuo l’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno. Pietro ha spiegato al settimanale Nuovo che avverte da parte di Antonella lo stesso trasporto e sentimento che sente lui.

Delle Piane ha capito che molto probabilmente la Elia lo ha definito nel salotto di Barbara d’Urso un “tr****mico” solo per vendetta dopo tutto quello che ha passato a Temptation Island. Errori di cui lo stesso Pietro si è pentito tanto da fare una promessa solenne:

“Le prometto che farò il bravo. E che sarò meno “pirata” e più “signore”. Dietro la mia faccia da bandito batte un cuore romantico!”

Al di là della passione, Antonella Elia e Pietro Delle Piane riusciranno a tornare a tutti gli effetti una coppia? I due si sono conosciuti e innamorati nel 2019 e sono diventati subito inseparabili. L’esperienza a Temptation Island ha però creato problemi alla storia d’amore, che si è bruscamente interrotta dopo la fine del programma di Filippo Bisciglia.

In attesa di capire come evolverà la relazione con Pietro Delle Piane, Antonella Elia si gode un po’ di meritato riposo. Dopo sei mesi è finita la sua avventura da opinionista al Grande Fratello Vip. Un’avventura importante e faticosa, dove non sono mancati litigi e incomprensioni.

La quinta edizione del reality show sarà sicuramente ricordata per la lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, sfociata in un pessimo body shaming. Molto probabilmente la Elia non verrà riconfermata come opinionista del Gf Vip, che dovrebbe tornare in onda il prossimo autunno.