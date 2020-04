Antonella Elia, confidenze: le saune con Massimo Ciavarro, papà di Paolo

Antonella Elia dopo il GF Vip svela un particolare su Massimo Ciavarro, il padre di Paolo

Durante una diretta con Chi su Instagram, Antonella Elia svela un curioso retroscena su Massimo Ciavarro, il papà di Paolo. Proprio a quest’ultimo, la showgirl non riserva parole molto carine. In particolare, l’ex gieffina è convinta che il figlio di Eleonora Giorgi abbia tenuto una maschera al Grande Fratello Vip. La Elia non ha un pensiero per nulla positivo su Paolo! Ed ecco che le viene chiesto se abbia mai tenuto in casa un poster di Massimo Ciavarro. Antonella, da sempre molto schietta nell’esporsi, dichiara di non ricordarlo come attore. In realtà, la showgirl conosce il padre di Paolo in altre vesti, ovvero in quelle sportive. Infatti, pare si incontrino in palestra, precisamente nella sauna. Una dichiarazione che sorprende il giornalista, il quale chiede subito a Pietro Delle Piane, presente anche lui per tutta la durata della diretta, se fosse a conoscenza di ciò. Il fidanzato della Elia non si scompone, anzi. L’uomo dichiara di aver visto anche lui, diverse volte, Massimo in palestra.

Antonella Elia e Massimo Ciavarro si conoscono: solitamente si incontrano nella sauna della palestra

“Il padre non me lo ricordo. Lo vedo in palestra, per esattezza in sauna. Non ho il suo poster in camera, non è tra i miei idoli”, dichiara Antonella nel corso di questa diretta. La Elia si riferisce al papà di Paolo, l’attore Massimo Ciavarro. Un retroscena curioso ma che arriva in modo inaspettato. Dentro la Casa, la showgirl non avrebbe fatto alcun riferimento a questo particolare, probabilmente perché tra lei e Paolo non è mai nata una grande amicizia. Oggi il pensiero di Antonella sul giovane Ciavarro è abbastanza negativo: “Non si espone e fa grandi sguardi romantici. Portava la maschera, non essendosi mai esposto, non avendo mai fatto nulla. È stato un po’ la tappezzeria.” Come sempre, Antonella non trattiene il suo reale pensiero!

Antonella Elia senza peli sulla lingua contro i suoi ‘nemici’: “Mi hanno ferita”

Antonella dopo il GF Vip tiene stretto a sé un bel ricordo solo su quattro ex coinquilini. Stiamo parlando di Sossio Aruta, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Adrea Denver e Adriana Volpe. Per tutti loro, la Elia riserva solo complimenti. Ovviamente non ha un pensiero positivo su Licia Nunez, con cui sembra non essere arrivata la pace, come quest’ultima aveva sperato. Non solo, oggi Antonella si scaglia anche contro Patrick Ray Pugliese. I due si erano riappacificati dopo varie discussioni nella Casa, ma ora la Elia sente di essere caduta nella “più grande trappola”. “Mi hanno ferita, queste persone non le potrò più vedere nella mia vita. Purtroppo dentro di me c’è qualcosa che mi ha segnato”, dichiara Antonella su determinati ex suoi coinquilini, con cui si è lasciata andare a forti liti.