Non è ancora detta l’ultima parola tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo la brusca rottura a Temptation Island i due potrebbero presto tornare insieme. L’attore si è scusato più volte con la soubrette e si è detto pronto a ricucire il rapporto. Più titubante la Elia, che sta approfittando di questi giorni di solitudine per valutare il da farsi e concentrarsi sul lavoro in televisione. In una intervista a Superguida Tv Manila Nazzaro – amica e collega di Antonellina – ha aggiornato tutti sulla situazione. A quanto pare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip è intenzionata a perdonare il compagno, che sembra cambiato dopo l’esperienza nel reality show di Filippo Bisciglia. Pietro ha capito di aver sbagliato e non è più disposto a perdere la persona più importante della sua vita. Manila è pronta ad appoggiare la Elia, che ha sempre spronato all’Is Morus Relais, soprattutto quando Antonella ha dovuto fare i conti con le offese e le mancanze di rispetto di Pietro.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane situazione: Manila Nazzaro svela tutto

“Farò il tifo per Antonella al Grande Fratello Vip e mi auguro che questo programma possa regalarle un po’ di leggerezza. Antonella non è stata bene. I primi giorni era un fiume in piena poi quando Pietro le ha rivolto quelle offese l’ho vista davvero svuotata. Non si aspettava quel comportamento da Pietro tanto che ha sofferto tantissimo. Oggi sta pensando ancora al loro rapporto e se deciderà di dare una seconda possibilità a Pietro è giusto che lei lo faccia senza che nessuno si permetta di giudicarla”, ha confidato Manila Nazzaro che, grazie a Temptation Island, ha rafforzato il suo legame con la Elia. Un’amicizia nata anni fa ma che è diventata più solida solo con la partecipazione delle due allo show prodotto da Maria De FIlippi.

Antonella Elia vuole dare una seconda possibilità a Pietro Delle Piane

In questi giorni Antonella Elia si trova a Cortina d’Ampezzo con Alfonso Signorini e Pupo per mettere a punto i dettagli della nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre. Il futuro con Pietro Delle Piane è ancora incerto ma l’attore ha approfittato di questo momento di stand by per condividere sui social network una romantica dedica alla sua ex fidanzata. Il 46enne si è detto pronto a tutto pur di riconquistare Antonella. Dopo la separazione Pietro ha capito di non poter fare a meno della Elia. I due riusciranno a riappacificarsi e a sposarsi come progettato mesi fa, ben prima di Temptation Island? Lo scopriremo solo vivendo…