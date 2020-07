Antonella Elia e Pietro, finale già scritto? “Niente di vero”, Karina sbotta

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati a Temptation Island. Poi sono tornati insieme. Poi si sono lasciati di nuovo. Insomma non sono mancati i colpi di scena nel loro percorso nel reality show di Canale 5, su questo nessuno avrà da ridire. Certo è anche che questi colpi di scena secondo qualcuno sono stati troppi, al punto da pensare che siano studiati a tavolino. Già una settimana fa Karina Cascella ha scatenato dei dubbi nei telespettatori affermando che forse Antonella e Pietro si siano messi d’accordo prima di partecipare a Temptation Island. Come se avessero accordato un copione da seguire per far sì che si parlasse di loro, durante il reality ma soprattutto dopo. E di sicuro con tutto ciò che Pietro ha detto sulla fidanzata (o ex tale) si parlerà eccome di loro! Per non parlare del fatto che lei ha prima accettato di perdonarlo e poi ha cambiato idea, vedendo le puntate e riascoltando le cattiverie dette da Pietro.

Temptation Island, Antonella Elia e Pietro non hanno convinto: Karina aveva ragione?

E così dopo l’ultima puntata Karina ha confermato il suo pensiero di una settimana fa. Nel suo messaggio ha esordito dicendo che aveva ragione quando parlava del fatto che si fossero messi d’accordo. Ha poi precisato che da telespettatrice ha voluto concedere il beneficio del dubbio, anche perché ha sperato in un percorso pulito e sincero visto che si era appassionata insomma. “Ma in questi due di vero non c’è niente a questo punto”, ha poi scritto nel suo sfogo post puntata. Karina si è convinta ancora di più del fatto che Antonella Elia e Pietro abbiano recitato una parte, in un certo senso, e li considera ben navigati dal punto di vista televisivo. Ma non è finita qui. In successive stories, sempre su Instagram, Karina ha ribadito la sensazione di non avere torto su ciò che ha detto la scorsa settimana.

Karina Cascella contro Antonella Elia e Pietro Delle Piane: “Pensano solo ai soldi”

La Cascella poi ha ammesso che in realtà si era anche sentita in colpa per aver pensato male, come le succede spesso. Però dopo ieri sera ha capito che forse faceva bene a pensare male. “Non hanno personalità, non hanno principi, pensano solo ai soldi. Che schifo, entrambi a questo punto”, ha aggiunto alla fine. Immaginiamo che Karina avrà modo e tempo di dire ciò che pensa di Antonella e Pietro nella prossima stagione televisiva. Antonella e Pietro infatti sono stati ospiti di Barbara d’Urso dopo il Gf Vip, per cui potrebbero tornare nelle sue trasmissioni anche dopo Temptation Island. E Karina è spesso ospite come opinionista.