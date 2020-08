Antonella Elia e Pietro Delle Piane beccati di nuovo insieme. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi di Nuovo durante una sessione di shopping. Complici e affiatati – e muniti di mascherina anti Coronavirus – Antonella e Pietro si sono concessi qualche ora di svago nella Capitale. Foto scattate prima dell’arrivo della soubrette a Cortina d’Ampezzo, dove si è trattenuta per qualche giorno per un meeting con Alfonso Signorini e Pupo inerente la prossima edizione del Grande Fratello Vip. In attesa di vederla nell’inedita veste di opinionista, la Elia sta decidendo cosa fare del suo futuro amoroso. Antonella si è detta pronta a perdonare Pietro dopo le terribili parole dette a Temptation Island ma ha deciso di darsi del tempo prima di maturare una scelta finale.

Antonella Elia, pronta a dare una seconda chance a Pietro Delle Piane

In una intervista a Superguida Tv Manila Nazzaro – amica e collega di Antonellina – ha aggiornato tutti sulla situazione tra la Elia e l’attore. A quanto pare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip è intenzionata a perdonare il compagno, che sembra cambiato dopo l’esperienza nel reality show di Filippo Bisciglia. Dove ha offeso pesantemente Antonella dicendo che lei non ha combinato nulla nella sua vita perché non ha avuto figli e che finirà la sua esistenza da sola, in un ospizio. Pietro ha capito di aver sbagliato e non è più disposto a perdere la persona più importante della sua vita. Manila è pronta ad appoggiare la Elia, che ha sempre spronato all’Is Morus Relais, soprattutto quando Antonella ha dovuto fare i conti con le offese e le mancanze di rispetto di Pietro, che sono state assai gravi.

Antonella Elia e Pietro, resa dei conti al Grande Fratello Vip 5?

Non è escluso che la resa dei conti tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane possa avvenire al prossimo Grande Fratello Vip. Del resto la loro storia ha appassionato tutti e sono in molti a voler vedere l’ennesimo confronto televisivo tra i due dopo il disastroso falò di Temptation Island. Antonella e Pietro hanno già fatto discutere alla scorsa edizione del reality show, quando Delle Piane è stato bacchettato per via di un presunto flirt con la sua ex fiamma Fiore Argento, figlia del noto regista Dario e sorella dell’attrice Asia.