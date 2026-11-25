Antonella Elia è stata protagonista a La Volta Buona nella puntata di martedì 24 novembre, spiegando che tra circa una settimana inizierà un ciclo di chemioterapia. L’ex valletta di Mike Bongiorno, di recente, è stata operata due volte dopo che le è stato diagnosticato un tumore ovarico borderline. Entrambi gli interventi sono stati effettuati al Policlinico di Roma. La 63enne torinese, confidandosi con Caterina Balivo, ha dichiarato di avere paura e che in certe situazioni ci si sente “più vicini alla morte”. Dall’altro lato ha rimarcato che cerca di rimanere positiva.

Antonella Elia e la lotta contro il tumore: a fine mese inizia la chemioterapia

Lo scorso ottobre Antonella Elia ha raccontato di essere stata operata per la rimozione di tube e ovaie a seguito della scoperta di focolai di tumore ovarico borderline. A novembre si è sottoposta a un secondo intervento, dopo che i medici hanno individuato altre tre formazioni da asportare. A La Volta Buona ha annunciato che il 30 novembre inizierà la chemioterapia.

“Dovrò fare la chemioterapia, questo fa molta paura”, ha raccontato la 63enne, che ha poi spiegato come sta vivendo questo momento delicato della sua vita: “Quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine. Invece è a lungo termine. Dopo il secondo intervento del 13 novembre, devo ancora fare un bel po’ di cose”. “Cerco di prenderla nel modo migliore. Confesso di avere paura. Per dirne una, ho paura degli aghi: fare le analisi del sangue mi terrorizza, le mie vene spariscono”, ha aggiunto.

Senza indossare la corazza della donna impavida che nulla teme, Elia ha anche dichiarato che quando si comincia un percorso clinico come quello che ha iniziato lei, “ci si sente sempre più precari, diversi”. “È brutto da dire, ci si sente più vicini alla morte. Non è detto che tutto vada per il meglio”, ha osservato. Nonostante tutto, sta cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Certo, ho anche pensieri positivi, avverto felicità, ma in maniera un po’ strana. Si vive in una bolla, si fa quel che si può”.

Il supporto di Pietro Delle Piane

Antonella Elia ha vissuto una lunga love story con Pietro Delle Piane. La relazione ha attraversato molti momenti di alti e bassi, spesso raccontati anche in tv. Nei mesi scorsi, entrambi hanno riferito che il rapporto era arrivato definitivamente al capolinea. Tuttavia l’attore e la soubrette non hanno mai perso del tutto i contatti. E infatti, quando Elia è stata ricoverata la prima volta al Policlinico, al suo fianco c’era proprio Delle Piane. Lo ha riferito lui stesso, dopo che diversi utenti, via social, lo avevano accusato di non essersi interessato all’ex compagna. In particolare, l’attore ha spiegato che nonostante non apparisse sui social è sempre stato accanto ad Elia, fin da quando ha ricevuto la diagnosi del tumore.

Una simile situazione si è verificata anche durante il secondo ricovero al Policlinico della 63enne: i fan sono tornati a chiedere a Pietro se fosse accanto ad Antonella. L’attore ha confermato di esserle di supporto. Non è chiaro se i due siano tornati insieme oppure se oggi condividano ‘solo’ un profondo legame di affetto.