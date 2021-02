Antonella Elia è tornata a Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore al seno. La soubrette l’aveva accennato, seppur brevemente, al Grande Fratello Vip, ma qualcuno ha lasciato intendere che la sua fosse una lotta fasulla. Ebbene, niente di più denigratorio e l’opinionista di Alfonso Signorini ha voluto snocciolare i dettagli di quell’esperienza dolorosa.

A Silvia Toffanin Antonella Elia ha rivelato di aver subito una quadrantectomia, ovvero la mutilazione di una parte del decolleté. Una situazione non proprio semplice, che ha portato la 57enne a perdere la propria femminilità a non sentirsi più donna al cento per cento. Antonellina ha spiegato a Verissimo la situazione attuale:

“Dopo il quadrante, è stato trovato un carcinoma in situ. A dicembre ho fatto il controllo del quarto anno ed è andato tutto bene. Per il mio pezzo mancante mi sono vergognata e per due anni mi sentivo di dovermi nascondere”

Antonella Elia ci ha tenuto a sottolineare a Verissimo che è riuscita a salvarsi grazie alla prevenzione. Durante un controllo dal ginecologo si è sottoposta alla mammografia e il tumore è stato fermato sul nascere. Nonostante questo, però, anche l’ex valletta di Mike Bongiorno ha dovuto fare i conti con delle conseguenze importanti sul suo fisico e sul suo benessere psicologico.

Senza peli sulla lingua la Elia ha affermato a Verissimo:

“Quando arriva la parola tumore, la malattia sovrasta la tua vita. La medicina fa passi da gigante, ma bisogna fare prevenzione. Io non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo del mio seno mutilato”

Antonella Elia ha inoltre svelato che ha sofferto molto per le critiche ricevute dopo lo scontro con Samantha De Grenet. Ad esempio è stata duramente criticata da Benedicta Boccoli, che l’ha addirittura invitata a chiedere pubblicamente scusa per le sue presunte bugie. La Elia ha rimarcato:

“Nel momento in cui hanno messo in discussione la mia malattia, dicendo che l’avessi inventata per prevalere in uno squallido litigio televisivo al Gf Vip, sono stata male. Ma non ho voluto infierire, perché stavamo parlando di una malattia”

Antonella Elia ha inoltre ricordato che la madre è deceduta a causa di una leucemia. La donna è scomparsa in soli 15 giorni quando aveva 33 anni. All’epoca della tragedia, la Elia aveva solo un anno e mezzo ed è stata cresciuta dal padre, che si è poi rifatto una vita accanto ad un’altra donna.

A Verissimo Antonella Elia ha poi fatto sapere:

“Non penso di dover chiedere scusa per quello che è avvenuto al Grande Fratello, quello che ho detto è venuto dal mio istinto incontrollabile. Ogni tanto bisogna moderarsi, le conseguenze stavolta sono state fortine, ho preso delle pezze in faccia che mi porterò per sempre”

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Che fine ha fatto Pietro Delle Piane? Dopo l’avventura a Temptation Island l’attore ha provato a riconquistare Antonella Elia. I due sono tornati a frequentarsi per un breve periodo ma il ritorno di fiamma non ha funzionato. Oggi Pietro e Antonella restano separati anche se di recente, da Barbara d’Urso e su Instagram, Delle Piane non ha nascosto la sua voglia di fare il possibile per riottenere l’amore della Elia.