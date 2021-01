Antonella Elia, la Boccoli l’accusa di ipocrisia: “Non hai avuto un tumore”

Antonella Elia continua a essere al centro della bufera mediatica per via del suo duro confronto con Samantha De Grenet al GF Vip 5. L’opinionista è entrata nella Casa di Cinecittà e, a detta del pubblico, il suo atteggiamento nei confronti della concorrente sarebbe stato davvero squallido. In particolare, a indignare il pubblico è stata una frase ben precisa pronunciata dalla Elia. Quest’ultima ha fatto notare in diretta che, secondo lei, la De Grenet è ingrassata di recente. Questo dettaglio è stato collegato da Samantha inevitabilmente al tumore che avuto in questi ultimi anni. La conduttrice nella Casa più spiata d’Italia ha dato poi vita a un triste sfogo, ricordando i momenti che ha dovuto affrontare a causa della malattia. Samantha ha così creduto che Antonella volesse attaccarla facendole riaffiorare questi brutti ricordi.

Alfonso Signorini ha deciso di mettere fine alle polemiche scusandosi lui stesso per l’accaduto e dando la possibilità alla Elia di dare le sue spiegazioni, dopo le forti polemiche. L’opinionista inaspettatamente ha fatto sapere in diretta di esserci passata anche lei, confessando che ha dovuto affrontare la dura malattia. Detto ciò, Antonella ci ha tenuto a precisare che la sua battuta non era collegata assolutamente al tumore che Samantha ha avuto. Oggi a intervenire sulla questione ci pensa Benedicta Boccoli, attraverso il suo account Instagram. La showgirl accusa ora la Elia di non aver detto la verità sul tumore!

L’attrice inizia il suo messaggio affermando di aver visto la discussione che l’opinionista ha avuto con la De Grenet e poi aggiunge:

“Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore Antonella. Hai avuto una cosa terribile, sei stata operata, per carità. Non hai fatto una chemioterapia, una radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come Samantha e come me”.

Con queste dichiarazioni, la Boccoli accusa la Elia di non aver fatto una bella figura. L’attrice ci tiene a precisare che questo è un tema che lei conosce molto bene e invita l’opinionista a tornare indietro sui suoi passi e a chiedere scusa. A detta di Benedicta, Antonella avrebbe tirato in ballo la malattia per vincere nella discussione televisiva: “Credo che sia una brutta cosa”. La Boccoli è convinta che uno scontro si vince “con altre armi” e pensa che la Elia le abbia. L’opinionista di questa quinta edizione del reality show tornerà indietro sui suoi passi? Risponderà alle accuse della Boccoli?

Bisogna attendere probabilmente la puntata che andrà in onda il prossimo lunedì, ma Alfonso Signorini potrebbe anche decidere di non tornare più a parlare di questo argomento.