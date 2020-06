Antonella Elia, forte crisi con Pietro a Temptation: retroscena sul falò

By

Antonella Elia e Pietro Delle Piane saranno una delle coppie più esplosive mai passate da Temptation Island. Filippo Bisciglia, padrone di casa del reality di Canale 5, lo aveva assicurato in tempi non sospetti. Ora arrivano i primi rumors che sembrano confermare la tesi del conduttore romano. A raccontare un retroscena assai allettante sulle registrazioni del programma è stato il blogger Amedeo Venza, che ha narrato che la showgirl torinese e l’attore, dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio sardo, starebbero affrontando una profonda crisi. Nella fattispecie Venza ha sussurrato che l’ex gieffina vip, imbufalita, abbia chiesto già un falò di confronto al compagno. Lui però avrebbe rifiutato l’incontro. A far perdere le staffe alla Elia sarebbe stato un atteggiamento “allucinante” di Delle Piane, che si sarebbe molto avvicinato a una tentatrice.

Temptation Island, Antonella Elia e Pietro: lei chiede il falò, lui rifiuta

Dopo una vulcanica partecipazione al Grande Fratello Vip 4, si prospetta un altrettanto vulcanica presenza della Elia nel reality delle tentazioni. Chissà che cosa avrà combinato Pietro. E pensare che Filippo Bisciglia aveva detto che avremmo visto un’Antonella molto differente rispetto a quella osservata nella Casa più spiata d’Italia. Il compagno di Pamela Camassa ha sostenuto, poco prima dell’inizio delle registrazioni, che la torinese sarebbe stata più tranquilla in quanto a Temptation Island i motivi di scontro, a differenza del GF Vip, sono distanti. Vale a dire che i ‘pericoli’ non sono con le donne o i tentatori con cui si trascorre la quotidianità, bensì sono da ricercare dall’altra parte del villaggio, quella zona ‘irraggiungibile’ dove sostano i fidanzati. A quanto pare però le cose sarebbero andate in modo insperato.

Una coppia ha già abbandonato Temptation Island: l’indiscrezione

Pochi giorni fa, è giunta un’altra succosa anticipazione riguardante le dinamiche del programma. Si mormora che la coppia nip formata da Valeria e Ciavy si sia già lasciata. Ricordiamo che la relazione dei due è sbocciata a Roma, città di cui entrambi sono originari. Lei ha 27 anni, lui 35. La love story dura (o durava?) da 4 anni. Valeria, prima di intraprendere il percorso nel programma mediaset, ha detto che il compagno vuole libertà, ma nel frattempo la leva a lei. Inoltre la ragazza ha dichiarato che vorrebbe andare a convivere ma Ciavy continua a prendere tempo.