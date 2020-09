Antonella Elia attacca Stefania Orlando: “Hai parlato male di me”

Entra nella Casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando. Prima di varcare la porta rossa, la conduttrice televisiva risponde a qualche domanda di Antonella Elia, che appare abbastanza infastidita. La showgirl dimostra di essere davvero arrabbiata con la nuova gieffina. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista ammette di aver saputo che la Orlando ha parlato male di lei dietro le quinte di un programma televisivo. Non solo, in un’intervista Stefania ha anche dichiarato che Antonella non era tra le persone che le piacevano nella Casa lo scorso anno. Oltre ciò, la Orlando ha definito la Elia ‘una provocatrice’. Ora l’opinionista, che affianca Pupo in questa nuova edizione del reality, vuole sapere come mai l’ha invitata, tempo fa, al suo matrimonio se in realtà ha un pensiero negativo su di lei. Antonella confessa che, da amica, non si aspettava di certo di leggere determinate dichiarazioni. La Orlando resta calma e risponde con il sorriso alla showgirl.

Antonella Elia, battibecco inaspettato con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: la showgirl furiosa con la nuova gieffina

“Da amica non mi aspetto che tu faccia queste dichiarazioni, perché mi inviti al matrimonio?” Queste sono le parole che Antonella Elia spende, in questa circostanza, parlando a distanza con la Orlando. Quest’ultima non nega di averle dato della ‘provocatrice’, ma per lei questo è un complimento. A detta di Stefania, sarebbe proprio un pregio della Elia, poiché non passa mai inosservata. Nonostante la Orlando cerchi di sistemare la situazione, Antonella continua a restare ferma nella sua posizione. In quanto si conoscono da tempo, l’opinionista del GF Vip non si aspettava di scoprire dei commenti negativi da parte della Orlando.

GF Vip, Antonella Elia furiosa con Stefania Orlando: la gieffina parla anche dell’ex Andrea Roncato

Antonella Elia attacca la Orlando in diretta dallo studio del programma televisivo. Pronta a entrare nella Casa più spiata d’Italia, Stefania si ritrova anche a rispondere a delle domande riguardanti l’ex Andrea Roncato, il quale ha già dichiarato che non la seguirà durante questa sua nuova esperienza in tv. Non solo, l’attore ha anche detto ‘no’ a un futuro confronto con la conduttrice. La Orlando ammette di essere dispiaciuta per queste dichiarazioni e confessa di volergli ancora bene. Ovviamente ci tiene a precisare di essere “strainnamorata” di suo marito.