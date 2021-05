Antonella Elia ancora fidanzata: “Pietro è l’uomo della mia vita”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme. La notizia era nell’aria già da tempo ma solo ora l’ex valletta di Corrado e Raimondo Vianello ha ufficializzato la sua situazione sentimentale. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha chiarito una volta per tutte, sulle pagine del settimanale Diva e Donna, che la sua storia con l’attore è finalmente ricominciata.

La coppia è felice e spensierata ma per il momento non convive. Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane preferiscono mantenere degli spazi personali. Antonella ha spiegato di aver perdonato Pietro dopo quanto successo a Temptation Island nell’estate 2020 perché è stato l’unico uomo che ha saputo riconquistarla con determinazione.

Queste le parole di Antonella Elia sul ritorno di fiamma con Pietro Delle Piane avvenuto nel 2021:

“Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”

Anche Pietro Delle Piane, in un’intervista concessa a Superguida Tv, ha ammesso che la storia con Antonella Elia ha ripreso a funzionare. I due si erano lasciati definitivamente lo scorso novembre, dopo la travagliata esperienza a Temptation Island, ma si sono riavvicinati nel corso dell’inverno.

In seguito allo scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia al Grande Fratello Vip Pietro Delle Piane si è recato a casa della showgirl e da lì la loro storia è ricominciata. Per la gioia dell’attore, che non ha mai smesso di credere in questo sentimento così forte e intenso.

Discorso diverso per quanto riguarda la sfera professionale: al momento sia Antonella Elia sia Pietro Delle Piane sono lontani dal piccolo schermo. Lei ha deciso di prendersi una pausa dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, lui è stato praticamente allontanato da Mediaset per via delle discusse frasi su Temptation Island.

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno insieme dal 2019. I due si sono conosciuti e innamorati grazie ad amici in comune. Pubblicamente la relazione tra Antonella e Pietro è venuta a galla quando la Elia ha partecipato al Grande Fratello Vip nei primi mesi del 2020. Successivamente la coppia ha preso parte a Temptation Island.