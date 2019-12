Antonella Clerici sarà al Festival di Sanremo 2020 e torna con Ti lascio una canzone

Antonella Clerici è pronta a tornare in tv dopo gli ultimi mesi di stallo. Archiviate le brevi esperienze allo Zecchino d’Oro e alla Maratona Telethon, la bionda conduttrice sarà di nuovo protagonista su Rai Uno il prossimo anno. In un’intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola da venerdì 27 dicembre, Antonellina ha confermato la sua presenza al Festival di Sanremo 2020. Per la settantesima edizione della kermesse musicale Amadeus, nuovo direttore artistico e conduttore, sarà affiancato da dieci donne, due per ognuna delle cinque sere. E tra queste dieci prime donne ci sarà anche la Clerici, che ha già calcato il palco dell’Ariston nel 2005 e nel 2010.

Antonella Clerici conferma la sua presenza a Sanremo 2020 con Amadeus

“Sanremo? Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata!”, ha dichiarato Antonella Clerici a Oggi. I due conduttori Rai hanno da sempre un ottimo rapporto e Amadeus ha fortemente voluto la collega tra i giurati dell’ultima selezione di Sanremo Giovani, trasmessa lo scorso 19 dicembre. Ma nel 2020 ci sarà un’altra novità importante per Antonella: il ritorno di Ti lascio una canzone. Il format andato in onda dal 2008 al 2015 ha lanciato molti talenti nel panorama musicale italiano, tra cui i tre ragazzi de Il Volo, che quest’anno hanno festeggiato i primi dieci anni di carriera.

Antonella Clerici parla del ritorno di Ti lascio una canzone su Rai Uno

“Posso dire che dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di Ti lascio una canzone. Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di Sanremo Young (Sofia Tornambene, ndr), e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani (Tecla Insolia, ndr). Alberto Urso (ultimo vincitore di Amici, ndr) era uno dei miei bambini…L’innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata”, ha spiegato Antonella Clerici.