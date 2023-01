È un periodo d’oro per Antonella Clerici, sia dal punto di vista professionale che nella sua sfera privata. Gli ascolti di “È sempre mezzogiorno” sono ottimi e il suo “The Voice Senior” è partito col botto, riuscendo a conquistare il titolo di programma più visto della serata di venerdì 13 gennaio. Inoltre, la storia con Vittorio Garrone procede a gonfie vele.

La nota conduttrice in forza alla Rai, in un’intervista rilasciata a Chi Magazine, si è lasciata andare a confessioni private riguardo il suo passato. A seguito di una domanda circa la possibilità di un matrimonio segreto con il suo compagno, la regina del mezzogiorno ha voluto ribadire la sua trasparenza nei confronti del pubblico:

Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo.

A tal proposito, ricorda un episodio tutto fuorché comodo della sua sfera intima:

Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro.

Com’è noto, Antonella Clerici ha avuto una lunga relazione con Eddy Martens, dalla cui unione è nata la loro unica figlia, Maelle. Il loro amore ha sempre fatto discutere a causa della giovane età di lui, 13 anni più giovane della conduttrice. La storia è finita nel 2016 e da allora Martens è tornato a vivere in Belgio, mentre la piccola Maelle è rimasta a vivere con la madre.

Prima della rottura, i due avevano già affrontato una crisi a seguito della paparazzata di lui in compagnia di un’altra donna all’uscita di una discoteca. Dopo un periodo di allontanamento, la coppia era tornata insieme, ma a quanto pare la ferita era troppo grande e questo ha portato a un addio definitivo.

Sebbene non sia sempre stato facile, ad oggi Antonella ed Eddy sono riusciti a trovare un equilibrio per amore della loro bambina. Padre e figlia, infatti, non sono sempre stati vicini, ma col tempo hanno instaurato bellissimo rapporto.

Antonella Clerici e il legame con Silvia Toffanin

Nel corso dell’intervista la Clerici ha parlato anche del rapporto con una sua collega e vicina di casa a Portofino, Silvia Toffanin. Nonostante lavorino in reti rivali, Antonella ha speso bellissime parole per la conduttrice di Verissimo:

Silvia mi piace molto, le voglio bene, potrebbe essere mia figlia. La trovo una ragazza intelligente, è un’altra vicina di casa molto preziosa.

L’ex moglie di Sergio Cossa ha poi precisato che i suoi complimenti non hanno nulla a che fare con un avvicinamento a Mediaset. “La mia carriera finirà in Rai”, ha voluto rimarcare.

La conduttrice di “The Voice Senior” ha affrontato anche la polemica riguardo la poca promozione da parte di Rai 1 per il talent show. Ne aveva già parlato nel suo cooking show e alla conferenza stampa, mostrandosi un po’ indispettita. In questo numero di Chi, aggiunge di aver voluto parlarne non solo per se stessa, ma anche per tutta la squadra che lavora al programma. Dopo 40 anni in tv, non ha paura di dire “Ci sono anch’io, aiutatemi!”.