Ivan Cottini, 35 anni, protagonista di una intensa intervista a Verissimo. Il danzatore, a 27 anni, quando era all’apice del suo successo dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha scoperto di essere stato colpito dalla sclerosi multipla. Naturalmente la sua carriera ha subito uno stop. L’atleta, dopo aver vissuto un periodo buio, non si è dato per vinto ed ha ripreso a ballare con costanza e passione, divenendo un emblema di caparbietà e tenacia. La sua testimonianza l’ha portata sui palchi televisivi più celebri d’Italia, esibendosi a Ballando con le Stelle e al Festival di Sanremo, nel 2020.

“Il Festival di Sanremo è stato un bivio, forse il giorno più brutto della mia vita perché da allora c’è stata una serie di eventi negativi che mi hanno portato a rallentare tantissimo con la danza e a porre un limite che ormai sta per scadere”. Così Ivan innanzi a Silvia Toffanin. Il danzatore ha poi parlato della scelta di diventare padre. Decisione presa assieme all’ex moglie Valentina quando già sapeva di essere affetto da sclerosi multipla.

Non fu facile concepire. Cottini dovette sospendere le cure, subendo effetti collaterali. Dopo mesi e tanti sforzi, Valentina restò incinta e poi partorì Viola. La vicenda fu oggetto anche di attenzioni mediatiche a livello pubblico. Il danzatore ha dovuto fronteggiare parecchie critiche. “L’opinione pubblica mi ha massacrato, ma il mio desiderio di diventare padre era più forte di tutto e ad oggi sono papà di Viola”, ha ricordato a Verissimo.

Cottini ha poi spiegato in che rapporti è rimasto con l’ex moglie. In primis ha rimarcato che quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi. Poi ha aggiunto: “Ad oggi sono contento, mai avrei pensato che io e Valentina facessimo un bel gioco di squadra. Lei ha la sua vita e io la mia, ma siamo in sintonia per il bene di Viola“.

Per quel che riguarda la sclerosi multipla, ha raccontato che è una lotta contro il tempo. D’altra parte trattasi di una patologia degenerativa. Nonostante la diagnosi terribile, Cottini non si è perso d’animo. “L’importante è vivere ogni giorno senza rinunce. Chi si reinventa sopravvive sempre a tutto”, ha chiosato, facendo commuovere la padrona di casa di Verissimo.

Infine Ivan ha danzato sulle note di ‘Ovunque sarai’, suggestivo brano di Irama. Prima di esibirsi si è levato le scarpe e i calzini. Silvia Toffanin lo ha aiutato a mettersi comodo, dando il via a un affettuoso e tenero siparietto. “Posso aiutarti?”. “No, dai, non vorrei creare problemi. Va bene, aiutami a togliere le scarpe”, ha detto Cottini. “Ti tolgo anche i calzini – la risposta della Toffanin -, lo faccio con piacere, non voglio farti male”. “Avere la Toffanin come infermierina…”, la battuta del danzatore. “Dici che posso avere un futuro da infermiera?”, la contro replica della conduttrice. “Non so quale sia il tuo cachet da badante, ma ti assumo volentieri”, la battuta dell’ex volto di Amici. Lo studio è scoppiato a ridere.

Dopodiché è andata in scena una sontuosa performance di ballo, con Cottini che ha stregato tutti.