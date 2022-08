Il futuro di Antonella Clerici non è in Italia. O almeno così assicura il settimanale Diva e Donna, che fa sapere che la conduttrice di Rai Uno è pronta a traslocare altrove. Stando ad alcuni amici della presentatrice consultati dalla rivista, la padrona di casa di È sempre mezzogiorno starebbe progettando di andare a vivere altrove.

Più precisamente in Normandia, regione del Nord della Francia, dove Antonella Clerici si reca ogni anno insieme alla sua famiglia. Anche per l’estate 2022 la 58enne non ha fatto a meno di questa tappa irrinunciabile e su Instagram ha documentato i vari paesaggi che da sempre le regalano gioia e tranquillità.

Con lei il compagno Vittorio Garrone – con il quale il matrimonio sembra sempre più vicino – e la figlia Maelle, avuta tredici anni fa dall’ex compagno Eddy Martens. A quanto pare Antonellina sarebbe pronta a mollare la sua vita in Italia non appena la sua unica erede diventerà più grande.

“Antonella Clerici è volata come ogni anno in Normandia assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La conduttrice ama tutto di quei luoghi, dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”

Del resto Antonella Clerici ha ammesso più volte che sogna un futuro dietro le quinte della televisione. Vuole dedicare più tempo alla famiglia e agli affetti. Dopo l’incontro con Vittorio Garrone tutto è cambiato, comprese le priorità di Antonella.

Nei prossimi cinque anni non è escluso un altro matrimonio per la Clerici. Da tempo si parla di fiori d’arancio con il compagno ma il grande passo non è stato ancora fatto. Questione di tempo, stando a sentire le persone più care alla coppia: prima o poi il sì più importante verrà pronunciato.

Per Antonella Clerici sarebbe il terzo matrimonio dopo quelli falliti con il giocatore di basket Pino Motta, durato dal 1989 al 1991, e quello con il produttore musicale Sergio Cossa, andato avanti dal 2000 al 2005. Niente nozze con Eddy Martens, dal quale la Clerici ha avuto la figlia Maelle.

Chi è Vittorio Garrone

Classe 1966, Vittorio Garrone è proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. È stato sposato a lungo con una donna sudamericana, dalla quale ha avuto tre figli ormai grandi.

Garrone, tra l’altro laureato in Scienze Politiche con indirizzo Economico-Internazionale, ama viaggiare e ha vissuto per tanti anni in Sud America, dove ha per l’appunto conosciuto l’ex moglie. Il compagno di Antonella Clerici ama poi l’arte e l’equitazione. I due si sono incontrati grazie all’amica in comune Evelina Flachi.

La dietologa ha organizzato un incontro a tre perché convinta che i due fossero anime gemelle. La Flachi ci aveva visto giusto tanto che per Garrone è stato un colpo di fulmine. Più diffidente la Clerici, che si è fatta corteggiare per oltre tre mesi prima di lasciarsi andare completamente.