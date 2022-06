Antonella Clerici positiva al Covid, come sta: “Prima o poi tocca a tutti”

Antonella Clerici ha contratto il Covid-19. Il virus che ha destabilizzato i Paesi di tutto il mondo continua ancora a colpire, aumentando il numero dei contagi di giorno in giorno. In queste ultime ore, la conduttrice ha rivelato al pubblico che segue il suo profilo ufficiale di Instagram di essere positiva al Covid. Fortunatamente, sembra che la Clerici stia bene. La conduttrice di È sempre mezzogiorno si stava godendo un po’ di relax, visto che attualmente si trova in pausa estiva. Ma ecco che il virus è andato a trovare anche lei.

“Covid time… prima o poi tocca a tutti”, ha scritto Antonella nelle Stories di Instagram. La Clerici non è l’unico volto Rai che attualmente sta affrontando il virus. Infatti, anche Amadeus è di recente risultato positivo. Dopo aver dato l’annuncio sulla presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, il conduttore ha contratto il Covid. Avrebbe dovuto prendere parte al Premio Biagio Agnes ieri, domenica 26 giugno, su Rai 1 con Mara Venier e Matano, ma ha dovuto assentarsi a causa del virus.

Ora arriva l’annuncio di Antonella Clerici, che ora si trova in isolamento. A farle compagnia ci pensa i suoi amici a quattro zampe. Lei stessa ha pubblicato una foto che ritrae uno dei suoi cuccioli sdraiato ai piedi del suo letto. Subito dopo, ha pubblicato una seconda immagina con l’altro cane: “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai da sola”.

Dopo aver annunciato la sua positività nella serata di ieri, la padrona di È sempre mezzogiorno si è fatta risentire questa mattina sui social network. Qui ha condiviso una foto che la ritrae mentre fa l’aerosol, con una mano che copre il suo volto. “Aerosol time”, ha scritto con un’emoticon che ride.

Sembra che la Clerici abbia preso la situazione con grande serenità. “Stay positive, Covidtime”, ha poi concluso la conduttrice, usando la canzone Makumba di Noemi e Carl Brave. Questa per Antonella pare sia la prima esperienza con il Covid dall’inizio della pandemia.

Lo scorso mese di maggio aveva saltato un appuntamento con È sempre mezzogiorno a causa di un’intossicazione, ma finora il Coronavirus non l’aveva fermata. Come, però, lei stessa ha fatto notare sembra proprio che prima o poi tocchi a tutti. Ormai è certo che domani non sarà possibile vederla durante la presentazione dei palinsesti Rai per gli investitori.