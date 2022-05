È sempre mezzogiorno: forfait di Antonella Clerici per intossicazione

Come in molti avranno notato, la puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda il 10 maggio non è stata come le altre. Al posto di un nuovo appuntamento, su Rai Uno sono stati trasmessi infatti in replica alcuni spezzoni di episodi precedenti, destando perplessità nei telespettatori. Dopo l’esordio iniziale della stessa Antonella Clerici, che ha annunciato “una puntata dolcissima, solo dolci“, infatti, è andato in onda un collage con “il meglio di”. A spiegare le ragioni dietro questa decisione ci ha pensato poco fa la “padrona di casa”.

Un cambio inatteso per la trasmissione della rete ammiraglia, seguita quotidianamente da un gran numero di telespettatori. E proprio i fedelissimi di “Antonellina” sono rimasti sorpresi nel constatare l’improvvisa variazione del palinsesto. Dopo la sigla iniziale, la Clerici è apparsa al fianco di Francesca Marsetti, con un altro outfit. Stessa cosa alcuni minuti più tardi, con l’ingresso di un altro cuoco e conseguente cambio di look. Dopo la puntata, il mistero ha trovato una soluzione grazie alle parole della signora del mezzogiorno di Rai Uno.

Attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, infatti, la conduttrice ha rivelato di aver avuto un problema di salute. Niente di grave, fortunatamente. In un video della durata di una ventina di secondi, la signora del mezzogiorno di Rai Uno ha confessato: “Non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta. Ho avuto una sorta di intossicazione. Spero domani di essere assolutamente con voi.”

Immediati i messaggi di supporto per Antonella Clerici, sia da parte dei telespettatori che dei colleghi. Tra i nomi celebri che hanno lasciato un pensiero per la conduttrice di È sempre mezzogiorno spuntano quelli di Elena Sofia Ricci, Giorgia, Mietta e Valeria Graci, che di recente ha sostituito Michelle Hunziker al timone di Striscia la notizia.

Diversamente dalla conduttrice svizzera (e da Lorella Boccia), per il noto volto di Rai Uno non si tratterebbe di Covid. Ciononostante, vista la sua assenza, non ha potuto lanciare l’appuntamento in prima serata, in una giornata speciale come quella di oggi martedì 10 maggio. Tra alcune ore, infatti, avrà inizio la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.