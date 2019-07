Antonella Clerici pazza del nuovo libro della Lucarelli: “Condivido tutto”

Antonella Clerici commenta l’ultima fatica di Selvaggia Lucarelli. Le sue parole

Antonella Clerici non ha mai nascosto il suo amore per il cibo. Lei è una di quelle che donne che ammettono tranquillamente di non tirarsi indietro dinnanzi ad un bel piatto di pasta o ad una bella fetta di torta, anzi invitano anche gli altri a fare lo stesso. Storica conduttrice del programma culinario La Prova del Cuoco, Antonella in questi giorni si è data alla lettura. La dolcissima presentatrice italiana ha deciso di trascorrere qualche ora di relax in compagnia di “Falso in bilancia” l’ultimo libro pubblicato dalla famosa giornalista Selvaggia Lucarelli. E la bella Clerici sembra aver apprezzato in toto tutto quello che le pagine del volume riportano. Con le sue parole Antonella si è guadagnata ancora una volta l’ammirazione dei suoi affezionatissimi fan e specialmente delle donne, che spesso esprimono disagio proprio per qualche centimetro che ritengono di troppo. L’esempio di Antonella Clerici è, dunque, tutto da seguire!

“Condivido ogni singolo dettaglio”, l’apprezzamento di Antonella

Nel suo spassosissimo libro Selvaggia Lucarelli si confessa e narra, come recita la copertina stessa del volume, la storia di una donna che preferisce entrare in una pasticceria che in una taglia quaranta. Tra le righe Selvaggia disegna la realtà dei giorni nostri condita da una società quasi sempre più interessata all’apparire che all’essere e che sogna di poter riuscire a mangiare senza la paura di ingrassare. E Antonella Clerici, con una foto che la ritrae assorta nella lettura del libro, ha commentato così: ” Condivido ogni singolo dettaglio di questo libro! Solo chi ama mangiare come noi puo’ capire. Dalla repulsione per il tofu alla dieta dukan alla gioia di essere incinta per poter finalmente ingurgitare qualunque carboidrato! Tutta la vita la pasticceria( per me il salumiere) che la taglia 40″.

Antonella Clerici, per lei in arrivo una novità in Rai

Ultimamente non si è parlato d’altro. Antonella Clerici infatti, pur essendo una grande professionista, sembrava essere stata messa all’angolo dai vertici Rai. Alla presentazione dei palinsesti televisivi, si è scoperto che per la conduttrice era stato riservato poco e nulla, il che ha lasciato l’amaro in bocca in lei e in chi tanto la stima. Fortunatamente, però, pare sia arrivata una novità. Molto probabilmente alla Clerici verrà affidata la conduzione della nuova edizione di Miss Italia che quest’anno farà ritorno in Rai.