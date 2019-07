Antonella Clerici guarda Temptation Island: il commento inaspettato

Cosa ha detto Antonella Clerici su Temptation Island 2019

Tutti pazzi per Temptation Island 2019, anche Antonella Clerici. La famosa conduttrice ha ammesso su Twitter di seguire il reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Un commento che nessuno si aspettava visto che la Clerici è una presentatrice Rai. Ma Antonellina è da tempo amica di Maria ed è sempre ben attenta a quello che fa la concorrenza. Per lo show di Canale 5, però, solo tanti complimenti: non a caso la Clerici ha definito lo show “ipnotico”. Un apprezzamento che è piaciuto a parecchi utenti, tanto che in pochi minuti il tweet ha raggiunto centinai di like e condivisioni.

Le parole di Antonella Clerici su Temptation Island 2019

“Comunque Temptation Island è ipnotico”, ha scritto Antonella Clerici su Twitter. Al commento ha subito risposto la collega Andrea Delogu, moglie dell’attore Francesco Montanari. “Non riesco a smettere Anto, sono nel tunnel”, ha ammesso la speaker radiofonica. Antonella e Andrea non sono le uniche Vip che seguono con passione Temptation Island. Da anni è un fedele telespettatore pure Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express.

Antonella Clerici alla conduzione di Temptation Island Vip?

Dopo il messaggio di Antonella Clerici in molti hanno avanzato l’idea di vedere la presentatrice a Temptation Island Vip, dopo l’addio di Simona Ventura. Com’è noto la 56enne è rimasta senza programma in Rai nonostante un contratto ancora valido. Nei giorni scorsi si è parlato di un’offerta da parte di Pier Silvio Berlusconi: la Clerici è pronta a sbarcare a Mediaset?