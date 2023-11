Antonella Clerici, folle idea: “In onda stesso giorno di Scotti, avanti”

Ormai manca davvero pochissimo al debutto della nuova stagione di The Voice Kids. Il celebre talent show dedicato ai giovanissimi tra i 7 e i 14 anni e condotto da Antonella Clerici, tornerà sul Rai 1 domani sera, venerdì 24 novembre. Negli ultimi giorni, al centro dell’agenda mediatica del nostro panorama televisivo, vi è stato l’acceso dibattito che ha visto protagonista, insieme a quello della Clerici, un altro talent show dedicato ai più piccoli: Io Canto Generation, la trasmissione condotta Gerry Scotti su Canale 5 e la cui prima puntata è andata in onda proprio ieri sera, mercoledì 22 novembre, ottenendo ottimi ascolti.

Un dibattito fatto di frecciatine assai poco velate tra i due conduttori e che non accenna a placarsi. Ieri sera è stata la volta di Gerry Scotti, che ha sottolineato come il suo programma, al contrario di quello condotto da Antonella Clerici, sia “tutto italiano, fatto in Italia, con maestranze italiane”. Oggi invece, nel corso della conferenza stampa per la presentazione di The Voice Kids, è stata Antonella Clerici a non mandarle a dire, lanciando una vera e propria sfida al collega di Mediaset.

Antonella Clerici vs Gerry Scotti: “Facile vincere contro il nulla”

Come anticipato, poche ore fa si è tenuta la consueta conferenza stampa per la presentazione di The Voice Kids. Nel corso dell’intervista, la conduttrice è tornata a ribadire la sua posizione circa la concorrenza di Mediaset, facendo anche riferimento alla sfida con la nuova edizione di Ciao Darwin, il divertente show antropologico condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, che la vedrà la messa in onda della prima puntata proprio domani sera.

“Ogni volta che inizio coi bambini poi qualcuno mi viene dietro e mi tallona da vicino. Mi attenziona molto e mi piace anche che la concorrenza mi contro programmi fortissimo con uno dei prodotti più forti che ha, il mio amico Bonolis. Non vi nascondo che da una parte, onestamente, questo mi fa un po’ incavolare. Però, allo stesso tempo, mi fa piacere perché vuol dire che siamo bravi e facciamo un buon lavoro”, ha dichiarato Antonella Clerici.

La conduttrice poi, rispondendo alla provocazione di un giornalista, ha affermato di non temere una sfida diretta con il programma di Gerry Scotti e ha lanciato una proposta che ha lasciato tutti di stucco: “Direttore, possiamo andare di mercoledì? Nessun problema a scontrarmi con Scotti. Se dobbiamo cambiare giorno, cambiamo giorno“.

Il motivo della bizzarra richiesta? “Perché vincere contro il nulla è molto facile, però provare a lottare controprogrammati come siamo noi dà una certa soddisfazione“. L’ennesima frecciatina che Antonella Clerici ha voluto lanciare alla concorrenza, riferendosi alla programmazione su Rai 1 di ieri sera.

Con tutta probabilità infatti “il nulla” citato dalla conduttrice sarebbe da ricercare nel programma solidale condotto da Mara Venier e Loretta Goggi per l’UNICEF, andato in onda proprio ieri sera su Rai 1 in concomitanza con Io canto Generation e che ha ottenuto ascolti di gran lunga inferiori al concorrente.

La frecciatina ad Arisa e le novità di The Voice Kids 2

Nel corso della conferenza, i giornalisti presenti hanno avuto occasione di rivolgere alcune domande anche ai coach del programma che quest’anno saranno gli ormai rodati Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e la new entry Arisa, che andrà a sostituire il duo dei Ricchi e Poveri.

E a proposito di Arisa, una domanda su tutte ha attirato l’attenzione suscitando immediata replica da parte della cantante: “Per il suo carattere temperamentoso, Arisa a The Voice Kids farà la fine di Morgan a X Factor?“. Un riferimento alla recente cacciata di Morgan, al secolo Marco Castoldi, da X Factor. “Complimenti per il cappello, signora. Ho rispetto per i miei colleghi e per l’azienda” è stata la risposta breve e diretta dell’interessata.

Per quanto riguarda invece le novità della seconda stagione di The Voice Kids, pare che quest’anno i coach avranno a disposizione due nuovi strumenti: il “Super Blocco“, utile per impedire a un altro coach di scegliere un concorrente, e il “Super Pass” che verrà usato per permettere a un concorrente particolarmente “talentuoso” di accedere direttamente alla finale.