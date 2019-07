Antonella Clerici criticata per la figlia Maelle: “Avete finito di ostentare?”

Antonella Clerici criticata per una foto di Maelle ed il suo tenore di vita

Non c’è pace per Antonella Clerici. La brava conduttrice, in attesa di un nuovo programma da condurre dopo l’esclusione dagli attuali palinsesti Rai, ultimamente è molto attiva sui social. Soprattutto su Instagram, attraverso stories e post, si diverte a condividere momenti della sua quotidianità e tante foto della sua Maelle, figlia nata dalla relazione con il giovane ex Eddy Martens. Proprio una foto della ragazzina, mentre in sella ad un bel cavallo segue una lezione di equitazione, ha fatto scatenare diversi utenti del web, che ovviamente non hanno perso l’occasione di criticare l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco per il suo stile di vita. Secondo alcuni followers, infatti, la conduttrice ostenterebbe il suo tenore di vita ritenuto alquanto alto.

Nello scatto social vediamo Maelle in sella ad un cavallo durante una lezione di equitazione in Normandia, in Francia. Mamma Antonellina scrive soddisfatta “Passione cavalli”. Tanto è bastato per far partire le solite critiche riservate ai vip nostrani. Secondo alcuni follower, infatti, lo sport dell’equitazione sarebbe solo per persone agiate e dunque hanno visto nel post della Clerici una sorta di ostentazione della sua vita agiata. Così tra i commenti si legge: “Avete finito di ostentare?” e ancora “Uno sport non per tutti cara Antonella lo devi emettere”. Antonella Clerici a questo punto decide di rispondere spiegando che in Normandia è uno sport “per tutti”. Così scrive anche: “Ostentare cosa? Uno sport? Davvero criticare per il gusto di farlo”. (Continua dopo il post)

Dopo esser stata messa in panchina dalla Rai senza nemmeno uno show a lei affidato, Antonella Clerici sembra sempre più vicina alla conduzione di Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza nazionale quest’anno festeggia l’ottantesima edizione e per questo a Viale Mazzini si è deciso di riprenderlo dopo che La7 l’ha scartato dalla sua programmazione. La biondissima Lady Portobello aveva detto che non ha nessuna intenzione di fare da tappabuchi e che voleva continuare ad avere un ruolo da protagonista in prima serata. Miss Italia 2019 sarà il modo della Rai per chiedere scusa alla Clerici? Si aspettano conferme ufficiali.