Patrizia Capone, 62 anni di Taranto ed ex sottoufficiale della polizia di Stato, è sbarcata sul palco di The Voice Senior nel corso delle Blind Audition, in onda venerdì 3 febbraio su Rai Uno. L’ex agente, oggi in pensione e fuori fuori servizio, ha scelto di interpretare Tutt’al più di Patty Pravo. Peccato che nessuno dei giudici abbia deciso di dare una chance alla donna. Né Loredana Bertè, né Gigi D’Alessio, né Clementino, né i Ricchi e i Poveri si sono voltati. L’artista non è riuscita a fare breccia nella giuria e quindi non potrà proseguire la sua avventura nel talent show. Al termine della performance, Patrizia è stata raggiunta sul palco da Antonella Clerici che ha lasciato intendere chiaramente e senza giri di parole di non aver condiviso la decisione dei coach. Una situazione piuttosto anomala visto che difficilmente e raramente la conduttrice si sbilancia.

“Ma perché non si girano che è bravissima?”, si è chiesta ‘Antonellina’ già durante l’esibizione, notando che i coach non avevano intenzione di voltarsi. E infatti si è giunti alla fine del brano, con nessuno che ha fatto ruotare la poltrona. Altrimenti detto Patrizia Capone è stata eliminata da The Voice Senior. A questo punto la Clerici è giunta a dare manforte alla concorrente. “Vi siete inguaiati bene, lei è un’ex sottoufficiale della polizia”, ha esordito la timoniera del programma, aggiungendo: “Voi perché non vi siete girati? Ha cantato benissimo, allora non capisco niente io?”. Il disappunto polemico di ‘Antonellina’ è stato palpabile e inaspettato visto che, come prima rimarcato, quasi mai questiona sulle scelte dei coach. Non stavolta.

“Canta bene, bella voce, però non mi è arrivata al cuore”, ha spiegato Loredana Bertè, nel motivare il suo mancato sì. “Forse la voglia di fare bene ti ha fatto sforzare un po’”, hanno detto i Ricchi e i Poveri. “Hai messo più voce che cuore, comunque sei stata brava”, il parere di Gigi D’Alessio. Clementino invece non ha proferito parola. Sui social ci sono state opinioni discordanti: c’è chi ha ritenuto equo e giusto il no dei coach e chi invece si è trovato d’accordo con la Clerici. Fatto sta che Patrizia è così stata rispedita a casa, con la delusione dipinta in volto.

The Voice Senior, sul palco anche Aida Cooper e Minnie Minoprio

Nel corso della puntata del 3 febbraio sul palco del talent si sono viste anche Minnie Minoprio e Aida Cooper.