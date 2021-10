Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne! Una notizia che il pubblico aspettava da tempo e che oggi è finalmente realtà. Capita spesso che un corteggiatore o una corteggiatrice rimanga nel cuore del pubblico e se la storia va male è chiaro che i fan inizino a parlare di trono. Ed è ciò che è successo anche con Matteo, che ha conquistato l’affetto del pubblico con la sua bontà e il suo essere genuino e spontaneo quando è stato corteggiatore di Sophie Codegoni. Tra i due la storia è durata molto poco e subito dopo Sophie ha iniziato ad attaccare l’ex fidanzato, cosa che sta facendo anche al Grande Fratello Vip 6. Forse lei aspettava un confronto? O solo un blocco in più in puntata, senza o con confronto, parlando dell’ex?

Forse sì o forse no, fatto sta che il confronto non è arrivato e forse adesso le faranno sapere che Matteo è diventato tronista a Uomini e Donne. Come reagirà? Magari bene e gli augurerà il meglio, o magari invece le darà un po’ fastidio dato che ha parlato abbastanza male di Matteo. Ma veniamo alle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, perché è nella registrazione di oggi che Ranieri è finito sul trono. A svelarlo è stato Amedeo Venza su Instagram, con qualche dettaglio su come è avvenuto il tutto.

Stando ai particolari svelati da Venza, pare che Matteo sia stato invitato in studio per un altro motivo, senza accennare quindi al trono. Poi invece gli hanno mostrato il video del suo percorso nel programma e alla fine c’è stata la proposta ufficiale. In un primo momento Matteo, spiazzato dalla sorpresa, ha detto che forse non è pronto per questa nuova avventura. Il pubblico però lo ha spinto ad accettare a suon di applausi e alla fine Matteo ha accettato il trono di Uomini e Donne. Questo è trapelato al momento, ma non resta che attendere ulteriori anticipazioni sulla registrazione di oggi.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Matteo Ranieri, insomma: solo un coincidenza con la presenza di Sophie al GF Vip? Può darsi, ma c’è chi penserà che invece non sia così. Può essere anche un modo per far capire al pubblico, e alla Codegoni stessa, da che parte è il programma nello scontro a distanza che c’è stato. Ci aveva già pensato Raffaella Mennoia su Instagram, in verità, rispondendo a un post di Matteo. Lui aveva scritto questa frase: “Insultare me non renderà migliore te”. La Mennoia aveva replicato così: “E per insultare te ci vuole coraggio…”. Naturalmente non è detto che in puntata Maria non abbia salutato Sophie e fatto un in bocca al lupo per il GF Vip. D’altronde anche Tina Cipollari fa il tifo per l’ex tronista.