Tina Cipollari si schiera tra Sophie e Soleil: per chi tifa, il commento

Tina Cipollari fa il tifo per Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6. L’opinionista di Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere e seguire durante le loro avventure nel programma sia Sophie sia Soleil Sorge, ma pare che solo una delle due le sia rimasta nel cuore. E non è Soleil, che nella Casa è la vera antagonista della Codegoni. Non lo ha scritto apertamente, ma essersi esposta per Sophie lascia pensare che stia dalla sua parte. D’altronde chi marcia contro l’ex tronista è proprio Soleil nella Casa, mentre fuori ci pensano i suoi seguaci a minare il percorso di Sophie al GF Vip.

Leggendo qui e là sui social è più facile imbattersi in commenti contro Soleil che contro Sophie, ma i fan della prima sono molto più agguerriti in questa edizione e sembrano non avere rivali al momento. Non ci sono schieramenti forti come nella passata edizione, per esempio, quando si davano battaglia le Rosmello, i Prelemi e i Zorzando. Quest’anno non ci sono fazioni, ci sono solo preferenze e Soleil sembra averne non molte, ma ha di sicuro quelle giuste. I suoi fan sono agguerriti sul televoto e riescono a spuntarla; chi invece non apprezza la Sorge si limita a lamentarsi nei commenti su Facebook e Instagram, ma senza votare altrimenti i risultati sarebbero ben altri.

E proprio per difendere Sophie dalle critiche dei fan di Soleil, ma anche dai commenti degli altri concorrenti in Casa, è intervenuta Tina Cipollari. Sta girando in queste ore un commento di Tina a favore di Sophie Codegoni, scovato da Novella 2000. Nel commento si legge quanto segue:

“Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima. Ti voglio bene”

Non è da escludere che possa arrivare un domani anche un commento simile per Soleil, ma al momento non c’è. Tina si è esposta pubblicamente solo per Sophie. Le sue parole però cozzano, e non poco, con quelle di altri protagonisti di Uomini e Donne di quella edizione. Chiara Rabbi, fidanzata di Davide Donadei, si è schierata totalmente dalla parte di Matteo Ranieri sui social. E l’ex collega di trono Jessica Antonini si è scagliata duramente contro Sophie nelle scorse settimane. Chi avrà ragione? Chi ha conosciuto la vera Sophie?