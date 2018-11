Anticipazioni Una Vita: Simon bacia Adela, Maria Luisa reagisce male

Anticipazione Una Vita, Simon e Adela si baciano: il maggiordomo e l’ex suora si fidanzano

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un bacio tra Simon e Adela. I due si baciano inaspettatamente, durante un momento drammatico per l’ex suora. Scendendo nel dettaglio, il grande amore di Adela, Carlos, muore. Prima di chiudere gli occhi per sempre, l’uomo rivela finalmente di ricordarsi della ragazza. Purtroppo la giovane non potrà più vivere questo amore, ma trova consolazione tra le braccia di Simon. Anche il maggiordomo sta vivendo un periodo molto difficile. Da poco ha perso la sua amata Elvira, di cui non si hanno più notizie. Ed ecco che i due si ritrovano a consolarsi a vicenda, finché non scatta un bacio. Dopo quanto accaduto, Adela si mostra schiva nei confronti di Simon. A questo punto, a prendere la situazione in mano ci pensa Celia. Quest’ultima consiglia la ragazza, che vive a casa sua, di confessare al maggiordomo i suoi sentimenti. L’ex moglie di Felipe incoraggia Adela a farsi avanti. La giovane accetta il consiglio e rivela a Simon cosa prova davvero per lui.

Una Vita anticipazioni: Maria Luisa viene a sapere del fidanzamento tra Simon e Adela

Adela accetta il consiglio di Celia e dichiara i suoi sentimenti a Simon. A questo punto, il maggiordomo decide di fare un passo avanti con la ragazza. I due si fidanzano ufficialmente. L’ex suora, però, inizia a mostrare un lato del suo carattere che preoccupa non poco Simon. In particolare, Adela appare un po’ troppo sognatrice e racconta ai vicini alcuni dettagli riguardanti questo fidanzamento. Ma l’ex suora inventa di aver ricevuto una dichiarazione d’amore da parte di Simon. Ed ecco che Maria Luisa viene a conoscenza di quanto sta accadendo tra i due. Sappiamo molto bene che la giovane Palacios era molto amica di Elvira, tanto che l’ha sempre sostenuta mentre combatteva per stare con Simon.

Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa si oppone alla relazione di Simon e Adela

Maria Luisa non reagisce molto bene di fronte alla notizia del fidanzamento tra Simon e Adela. La figlia di Ramon non accetta questa relazione. La fidanzata di Victor si oppone sin dall’inizio a questa storia, Vi anticipiamo che tra poco proprio la giovane Palacios scopre che Elvira è ancora viva e si trova in Turchia. Nel frattempo, però, Simon decide di sposarsi con Adela.