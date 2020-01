Anticipazioni Una Vita: Ramon tenta il suicidio, Felipe rischia di morire

By

Una Vita anticipazioni: dopo la morte di Trini, Ramon decide di suicidarsi

Le anticipazioni di Una Vita annunciano tragiche svolte per Ramon e Felipe. Il primo a subire un duro colpo è il Palacios, il quale perde tragicamente sua moglie Trini. Il tutto accade dopo il parto di quest’ultima, che dà alla luce la piccola Milagros. Celia, dopo aver perso il suo bambino, decide di dedicarsi completamente alla figlia della sua amica. La sua mente, purtroppo, reagisce molto male a tutto questo, tanto che lascia morire Trini, senza darle alcun aiuto. Una morte che devasta tutta Acacias e che ha lasciato senza parole i telespettatori spagnoli. Infatti, il pubblico si è affezionato alla Crespo sin dalla prima puntata della nota soap opera spagnola. Dopo avervi rivelato il motivo per cui l’interprete di Trini ha scelto di lasciare il set di Acacias, oggi vi anticipiamo che Ramon prende una triste decisione. Il Palacios è stanco di vivere senza la sua adorata moglie e sceglie di porre fine al suo dolore togliendosi la vita.

Trame Italia Una Vita: Ramon pronto a togliersi la vita dopo la morte di Trini, Felipe lo salva

Ramon non riesce proprio a vivere senza la sua amata Trini e così acquista un’arma da fuoco con lo scopo di uccidersi. Il Palacios prende una dura e triste decisione dopo la morte della Crespo, ma Felipe fa di tutto pur di fermarlo. Infatti, vedremo il padre di Antonito desistere dal suo intento grazie all’intervento dell’Alvarez Hermoso. Purtroppo ad avere la peggio è proprio l’avvocato di Acacias, il quale riporta una gravissima ferita. Il pubblico di Canale 5 vedrà il marito di Celia finire in ospedale, dove deve affrontare un’operazione urgente. Ancora una volta, Felipe si ritrova a lottare tra la vita e la morte. Le anticipazioni rivelano, fortunatamente, buone notizie dopo il ricordo dell’Alvarez Hermoso.

Anticipazione Una Vita, Felipe riesce a superare l’intervento: Celia furiosa con i Palacios

Fortunatamente Felipe riesce a scampare alla morte, nelle prossime puntate di Una Vita. Celia non prende affatto bene quanto accaduto al marito e, disperata all’idea di restare vedova, si scaglia duramente contro tutta la famiglia Palacios. In particolare, la donna accusa i suoi vicini di essere degli assassini. Come possiamo già immaginare, Celia perde completamente la ragione!