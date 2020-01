Una Vita, Trini muore: perché Anita Del Rey ha scelto di lasciare la soap

Anticipazioni Una Vita, Trini muore per colpa di Celia: Anita Del Rey lascia definitivamente la soap opera

Assisteremo alla tragica morte di Trini nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni, purtroppo, annunciano l’uscita di scena definitiva della Crespo. Una svolta negativa che non è stata presa bene dai telespettatori spagnoli e che sicuramente lascerà l’amaro in bocca al pubblico di Canale 5. Trini è uno dei personaggi più amati e da sempre apprezzati dai fan nella nota soap opera spagnola. L’abbiamo conosciuta dalla primissima puntata e la sua storia d’amore con Ramon ha appassionato tutti i telespettatori. Come uscirà di scena la nostra amata Trini? A provocare la sua morte è una persona a lei molto legata, ovvero Celia. Quest’ultima inizia a provare una certa ossessione nei confronti di Milagros, la bambina nata dall’amore di Trini e Ramon. Gelosa della nuova vita dell’amica, la moglie di Felipe fa subito notare di voler diventare la madre della piccola. E proprio quando la Crespo ha un malore, Celia non le dà il suo aiuto e la lascia morire. Un terribile destino quello che colpisce la moglie di Ramon. Oggi, attraverso un’intervista per TeleSette, a parlare di questa tragica morte è la sua interprete, Anita Del Rey.

Trini muore ad Acacias, trame Una Vita: Anita Del Rey spiega il motivo del suo addio alla soap opera

Trini muore e, dopo qualche tempo, assisteremo anche all’uscita di scena di Celia. Ma ora a parlare ci pensa Anita Del Rey. In molti si chiedono come mai l’attrice abbia lasciato definitivamente Una Vita. A spiegarlo è proprio lei. “Una serie quotidiana si impegna tutti i giorni e non permetteva di pensare a cose nuove”, dichiara Anita. Ebbene l’interprete di Trini sente il bisogno di iniziare nuove esperienze, lasciando così il quartiere di Acacias. “Devo tantissimo a Una Vita e già mi mancano i miei colleghi perché sono nati legami veri e forti, ma voglio potermi dedicare ad altre cose”, confessa la Del Rey nel corso della sua intervista sul settimanale.

Trini di Una Vita pronta a cambiare vita: l’attrice vuole lavorare nel mondo del cinema e intanto si dedica al teatro

“Lascio Trini a malincuore, ma in quasi mille puntate abbiamo raccontato tutto e viglio darmi altre possibilità”, conclude l’interprete di Trini. Ora l’attrice sceglie di tornare sul palcoscenico, poiché il contatto diretto con il pubblico per lei “è impagabile”. Non solo, ora ha voglia di lavorare nel mondo del cinema, magari con Quentin Tarantino e Paolo Sorrentino.