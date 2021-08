Anticipazioni Una Vita, processo su Marcia: trappole, sparizioni e vendette

Nelle prossime puntate inizia la guerra di Felipe e Genoveva in tribunale per l’omicidio della Sampaio e non mancano i colpi di scena

Prende inizio il processo per la morte di Marcia nelle prossime puntate di Una Vita. Felipe e Mendez sono pronti a mettere Genoveva con le spalle al muro, ma per loro non è semplice. Infatti, la nuova dark lady di Acacias 38 ha sempre un asso nella manica. Al suo fianco c’è Velasco, che non ha alcuna intenzione di concedere la vittoria a Felipe in tribunale.

Dunque, si tratta di una guerra abbastanza accesa, soprattutto per i due coniugi. Il loro matrimonio è ormai giunto al capolinea e l’avvocato riceve una notifica: è stato denunciato per aver abbandonato la casa coniugale. Forza così un incontro con Genoveva e le chiede di ritirare la denuncia. La Salmeron ride di lui, in quanto ha ormai giurato di distruggerlo.

La vendetta di Genoveva inizia quando scopre di aver perso suo figlio. Scarica tutta la colpa su Felipe, che continua a tenerla sotto accusa. Nel frattempo, l’Alvarez Hermoso è sempre più destabilizzato, ma non ci sono solo cattive notizie per lui. Mendez gli fa sapere che l’inizio del processo contro la Salmeron è imminente.

Felipe cerca come un matto Laura per farla testimoniare al processo. La domestica, però, risulta scomparsa nel nulla. La sua testimonianza è fondamentale in tribunale per condannare Genoveva. Nessuno sembra averla vista più ad Acacias. I telespettatori, secondo le anticipazioni di Una Vita, scopriranno subito che la Salmeron sa dove si trova Laura.

È lei a organizzare la partenza della domestica per il processo. A questo punto, Mendez svela a Felipe il passato oscuro di Laura, la quale tiene nascosto qualche segreto. Genoveva, intanto, si prepara al processo. Si presenta come una vittima di fronte ai vicini, con lo scopo di ottenere la loro compassione e il loro sostegno.

Oltre ciò, tenta di sedurre Felipe per destabilizzarlo prima del processo. Cesareo è uno dei principali testimoni, in quanto ha visto la Salmeron recarsi nel luogo in cui è stata uccisa Marcia, proprio quel giorno. Il guardino è abbastanza nervoso e in tribunale prende la parola per testimoniare contro Genoveva. L’intero quartiere è in tensione per lo scontro tra Felipe e Genoveva.

La posizione della difesa, come chiarisce Velasco, è chiara: screditare Felipe, facendolo passare come un libertino che accusa senza alcun fondamento sua moglie di omicidio. Attenzione, però, perché Velasco ha anche intenzione di confondere Cesareo durante il processo. L’avvocato di Genoveva, infatti, ha in mente una trappola per il guardiano di Acacias 38!