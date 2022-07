Anticipazioni Una Vita, nuovo attacco: Fidel muore? Per Lolita non c’è pace

Nelle prossime puntate di Una Vita ad Acacias avviene una sparatoria, che porta Fidel a lottare tra la vita e la morte. Lolita si ritrova a vivere un altro incubo, anche se questa volta la situazione è decisamente diversa. Lei e Ramon hanno perso nell’attentato anarchico di cinque anni prima Antonito e Carmen. Mentre la Casado cerca di andare avanti sebbene soffra parecchio per la morte di suo marito, il Palacios non riesce a trovare pace. Fidel ha vissuto un trauma simile, in quanto nel famoso attentato ha perso sua moglie e suo figlio.

Ora il poliziotto, che da poco ha rivelato la verità ai due storici personaggi, è in cerca di vendetta. Come già anticipato, Ramon e Fidel si alleano per vendicarsi contro chi ha posizionato la bomba ad Acacias. Lolita nota subito che c’è qualcosa che non va e che i due si stanno mettendo in serio pericolo. Addirittura a mettere in atto dei subdoli piani, rapendo varie persone. Fidel commette anche un omicidio e Ramon sembra voler lasciar perdere tutto. Ma i due nuovi alleati proseguono su questa strada.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, dopo una serie di situazioni spiacevoli, Ramon decide di tirarsi indietro e consiglia a Fidel di fare lo stesso. Sembra, però, che il poliziotto non sia affatto intenzionato a seguire il consiglio del Palacios. Quest’ultimo, intanto, si infastidisce parecchio quando nota che c’è una certa complicità tra Lolita e Fidel.

Improvvisamente lascia perdere i cattivi pensieri e chiede proprio alla Casado di agire. In particolare, Ramon è molto preoccupato per i rischi a cui sta andando incontro il poliziotto. Lolita si preoccupa ulteriormente e decide di parlare con Fidel. Spaventato, il Palacios spiega prima alla nuora che dovrebbe parlare con il poliziotto, convinta che tenga molto in considerazione il suo parere.

Ramon spera così di riuscire a fermalo in tempo, anche perché Fidel ha appena rapito un altro giovane anarchico e non sa cosa ha davvero intenzione di fare. A questo punto, Lolita si reca da Fidel e lo supplica di liberare il ragazzo e di guardare finalmente avanti. Commosso dal fatto che entrambi sono preoccupati per lui, si sente confuso e non sa bene cosa fare.

Prima ancora che possa prendere una decisione chiara sulla questione, un compagno del suo ostaggio appare ad Acacias e gli spara! Ebbene sì, un anarchico spara a Fidel nel centro del quartiere! Tra le lacrime Ramon e Lolita chiedono aiuto e tentano di tenerlo in vita il più possibile.

Dopo la sparatoria, Fidel viene ricoverato in ospedale. I Palacios sono molto preoccupati per lui, in particolare Lolita. Ma Fidel muore? No, il poliziotto sopravvivere e si sveglia sul letto d’ospedale trovando al suo fianco la Casado, dopo una lunga operazione.

Lolita non si allontana neppure un minuto da Fidel e lo abbraccia con gioia quando riapre gli occhi! Questo è l’inizio di un nuovo amore? La Casado, in realtà, non sa cosa fare, in quanto non si sente effettivamente pronta per iniziare una relazione amorosa.