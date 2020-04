Anticipazioni Una Vita, Lucia lascia davvero Acacias? Un finale amaro

Una Vita anticipazioni aprile 2020, finale quarta stagione: Lucia dice addio a Telmo

Per questo aprile 2020 le anticipazioni di Una Vita non sono per nulla positive. Un finale amaro quello che gli autori hanno riservato a questa stagione della soap opera spagnola. Il quarto capitolo si conclude con la morte di Celia, ma anche con alcuni addii. Stiamo parlando, ad esempio, di quello che avviene tra Lucia e Telmo. Una scelta sofferta quella che fa la Alvarado, convinta che il suo amato abbia ormai tradito la sua fiducia. In realtà, vi anticipiamo che il povero ex prete di Acacias cade in una terribile trappola di Bartolomè, Espineira e Samuel. Infatti, in questa settimana, vedremo Telmo accusato di aver rubato il denaro dei Marchesi di Valmez, all’interno della fondazione. Lucia non riesce subito a credere al fatto che il suo amato possa aver compiuto un gesto così cattivo. Ma ecco che gli indizi e le prove riescono a darle delle conferme sulla colpevolezza di Telmo. A questo punto, Lucia decide di chiudere per sempre con il quartiere di Acacias.

Anticipazioni Una Vita, dopo dieci anni Lucia è sposata con Eduardo e Telmo torna ad Acacias

Lucia lascia davvero Acacias nel corso delle prossime puntate? Ebbene sì, la cugina di Celia sceglie con fermezza di abbandonare il ricco quartiere. Stessa decisione viene presa da Telmo, ormai profondamente deluso per quanto accaduto. Il pubblico, però, non deve temere! Infatti, dopo questo amaro finale della quarta stagione, il quinto capitolo riprende proprio con il ritorno dell’ex prete. Non solo, i telespettatori italiani ritroveranno anche la dolce Alvarado ad Acacias. Le vite, però, dei nostri protagonisti sono drasticamente cambiate. Mentre Telmo non è riuscito a rifarsi una vita, dopo dieci anni Lucia è invece sposata con Eduardo e madre di Mateo.

Una Vita anticipazioni: Lucia e Telmo separati dopo il finale della quarta stagione

La vita di Lucia, dopo il salto temporale di dieci anni, è decisamente mutata. La donna è sposata con Eduardo, ma sin da subito si comprende che il loro matrimonio non è per nulla sereno. Nel frattempo, Telmo torna ad Acacias con l’unico scopo di riconquistare il cuore della sua amata. Anche Samuel fa il suo ritorno del ricco quartiere con la bella e affascinante Genoveva!