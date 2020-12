Anticipazioni Una Vita, Felipe e Marcia nozze fermate: addio per la coppia

Un sogno d’amore spazzato via, quello di Felipe e Marcia. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che finalmente la coppia decide convolare a nozze, ma avviene qualcosa di davvero inaspettato! Il tutto accade quando Marcia torna ad Acacias. La domestica brasiliana è stata rapita da Cesar Andrade e Felipe è disposto a tutto pur di metterla in salvo. Con l’aiuto di Mauro riesce a trovarla. Nonostante ciò, cade in una vera e propria trappola. Infatti, l’Alvarez Hermoso si mette d’accordo con il trafficante di donne ed è sicuro di poter riabbracciare Marcia. Quando arriva il momento del confronto, Cesar si presenta di fronte all’avvocato armato e con altri uomini al suo fianco. Felipe è in difficoltà e in suo soccorso arrivano Mauro, Mendez e altri agenti della polizia.

Uno scontro a fuoco quello che avviene tra San Emeterio e Andrade! L’ex ispettore di Acacias spara contro Cesar, il quale invece colpisce Marcia. Felipe se la prende con Mauro per quanto accaduto, mentre la sua amata lotta tra la vita e la morte in ospedale. Fortunatamente, dopo un intervento chirurgico delicato, Marcia riesce a sopravvivere e torna nel quartiere. Sin da subito, l’Alvarez Hermoso le propone di andare a vivere a casa sua e si riappacifica, intanto, con Mauro. Proprio in questa fase della trama, Felipe chiede a Marcia di sposarlo! Dopo aver saputo della proposta di matrimonio, Genoveva si scaglia contro Ursula, la quale le promette di avere un altro asso nella manica.

Ebbene questa volta la Dicenta stupirà i telespettatori ancora di più! Arriva il giorno del matrimonio di Felipe e Marcia. Tutti sono felici, compresi i due diretti interessati ovviamente. Ma ecco che proprio quando la Sampaio sta per diventare la signora Alvarez Hermoso, interrompe le nozze Santiago. Il nuovo arrivato dichiara di essere il marito di Marcia! Quest’ultima era convinta che fosse morte e non appena lo vede ha una forte crisi respiratoria.

Un sogno distrutto per Felipe, in quanto Marcia ora deve tornare a fianco di Santiago. A prendersi cura dell’avvocato ci pensa ovviamente Genoveva, che anche questa volta approfitta della situazione e non può non congratularsi con Ursula. La Salmeron offre tutto il suo sostegno all’Alvarez Hermoso, in un momento così difficile! Ma le anticipazioni rivelano che bisogna fare molta attenzione, in quanto Santiago non è l’uomo che dice di essere. Questo, però, il pubblico di Canale 5 lo scoprirà solo tra qualche tempo! Non resta che attendere!