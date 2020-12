Anticipazioni Una Vita, Marcia segreto. Arriva Santiago: “Sono suo marito”

Accade qualcosa di davvero inaspettato tra Felipe e Marcia nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che la Sampaio torna ad Acacias e lotta tra la vita e la morte. Fortunatamente l’operazione chirurgica si conclude con risultati positivi e la domestica brasiliana può finalmente vivere la sua relazione con l’avvocato. La notizia del miglioramento delle sue condizioni di salute fa il giro del quartiere spagnolo in modo veloce. Ma ad attirare l’attenzione dei vicini è la notizia sulla proposta di matrimonio: Felipe vuole sposare Marcia! La Sampaio ovviamente accetta di diventare la signora Alvarez Hermoso e va a vivere a casa dell’avvocato.

Tutto procede a gonfie vele. Dopo la sua sparizione e la sparatoria che l’ha ridotta quasi in fin di vita, Marcia ha la possibilità di respirare un po’ di serenità. Genoveva non reagisce affatto bene, in quanto è convinta che Ursula non abbia portato a termine il loro piano. A questo punto, la Salmeron decide di cacciare via da casa sua la Dicenta. Quest’ultima riesce a impedire alla nuova dark lady di buttarla fuori dall’abitazione e la informa che ha un nuovo piano per impedire il matrimonio di Felipe e Marcia! In effetti, l’ex istitutrice sa benissimo cosa fare affinché l’Alvarez Hermoso abbandoni definitivamente l’idea di convolare a nozze con la Sampaio.

Intanto, Felipe organizza le nozze e chiede a Ramon e Casilda di fare i testimoni. Arriva il giorno tanto atteso, ma Marcia non può dire sì al suo amato. Ma cosa accade? Ebbene ad Acacias arriva Santiago, un uomo che annuncia di essere il marito della Sampaio. Non aveva rivelato questo importante dettaglio la domestica brasiliana. Dopo i momenti difficili trascorsi a causa del rapimento, Marcia si ritrova a essere nuovamente una vittima di Ursula.

La Sampaio ammette che effettivamente era sposata, ma credeva che suo marito fosse morto. Chiaramente ora Santiago intende rivendiare i suoi diritti di marito e costringe Marcia a tornare a vivere insieme a lui. Le anticipazioni spagnole annunciano che proprio attraverso l’arrivo di questo nuovo personaggio si apre una nuova fase della trama della soap, che vede protagonisti la brasiliana, Genoveva, Felipe e Ursula.

Tra molto tempo, il pubblico scoprirà che l’uomo non sta raccontando proprio la verità! La Dicenta dimostra ancora una volta di avere sempre un asso nella manica. Raggiunge nuovamente il suo scopo e Genoveva non può non ringraziarla! Infatti, la Salmeron approfitta di questa situazione per riavvicinarsi a Felipe.