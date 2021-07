Anticipazioni Una Vita: Felipe accusato di abuso, ecco qual è la verità

Inizia la guerra tra Felipe e Genoveva nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni segnalano l’aborto della Salmeron, che prende una decisione importante sul suo futuro, completamente devastata. Il tutto accade quando l’Alvarez Hermoso si convince del fatto che sia Genoveva la responsabile della morte di Marcia. Anche il commissario Mendez è ormai certo che la Salmeron sia la colpevole degli ultimi due omicidi, quello della Sampaio e quello di Ursula.

Pertanto, Felipe e Mendez si alleano per mettere finalmente Genoveva con le spalle al muro. Ma con il trascorrere del tempo le varie vicende portano a un finale molto triste. La Salmeron finisce in carcere, accusata di aver ucciso Marcia. Tutti gli indizi dimostrano che lei è la colpevole. In prigione, tenta di convincere Felipe che non è lei la responsabile dell’omicidio.

Ormai l’avvocato non si fida più di sua moglie, che intanto si fa difendere da Velasco. Questo è un dettaglio che fa poco piacere a Felipe, il quale riceve anche una lettera di Santiago da Cuba. Il messaggio è sconvolgente e decide di mostrarlo a Genoveva quando esce di prigione. Proprio così, la Salmeron viene riaccolta in casa da suo marito.

Quando legge le parole scritte da Santiago, perde conoscenza e viene trasportata subito in ospedale. Tutto sembra essere regolare, ma Genoveva inizia ad avere delle crisi. Dopo una visita, il medico fa sapere a Felipe che la Salmeron ha appena perso il bambino. L’avvocato resta sconvolto di fronte alla notizia e non sa come parlarne con sua moglie.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Genoveva reagisce malissimo. Inizialmente non riesce a credere a quanto accaduto, tanto che non può metabolizzare per bene il tutto. Getta le colpe su Felipe, verso cui giura vendetta. Ebbene sì, la Salmeron ora è pronta a mettere in atto i suoi folli piani per rovinare la vita dell’avvocato.

A prendere una posizione in questa storia ci pensa Javier Velasco, che diventa alleato di Genoveva. Quest’ultima nutre solo rabbia e tenta di portare dalla sua parte la nuova cameriera Laura. Scopre il suo segreto e riesce a ricattarla. Ed ecco che una mattina Felipe si sveglia e non ricorda nulla di quanto accaduto la notte prima.

Nel suo letto, al suo fianco, trova Laura! Intanto, la dark lady firma le dimissioni dall’ospedale o torna a casa. I telespettatori vedranno la domestica recarsi da Genoveva, a cui confessa di essere stata abusata da Felipe! Un’accusa molto pesante, che ovviamente non rappresenta la verità.

L’avvocato nega tutto, ma sua moglie è inflessibile. Infatti, lo caccia via di casa. Finisce così la storia di Felipe e Genoveva, che iniziano una lunga guerra senza fine. I vicini restano sconvolti quando vengono a casa che l’Alvarez Hermoso ha lasciato casa.

A spiegare loro quanto accaduto è la stessa Genoveva. Questo è il primo passo che la Salmeron compie per vendicarsi di Felipe. Vuole portarlo in tribunale, attraverso l’accusa di abuso di Laura, costretta a dichiarare il falso.

Dietro la rivelazione della domestica c’è lo zampino di Genoveva che, insieme a Velasco, ha intenzione di farla pagare a suo marito.