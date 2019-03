Anticipazioni Una Vita, Elvira è incinta: belle notizie ad Acacias

Una Vita anticipazioni: Elvira e Simon decidono di fuggire insieme da Acacias

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la gravidanza di Elvira. La bella Valverde è incinta e il padre del bambino che attende, ovviamente, è Simon. Una grande notizia per i fan della coppia, che ha fatto di tutto pur di far trionfare l’amore. Nel corso delle prossime puntate, in onda su Canale 5, Elvira continua a provare a riconquistare il cuore del maggiordomo. Vi anticipiamo che presto tra i due scatta un bel bacio e subito dopo decidono di vivere la loro storia d’amore, lasciando per sempre Acacias. Organizzano la loro fuga per l’Italia. La coppia decide di andare a vivere nella città di Genova, dove potranno finalmente vivere il loro amore senza problemi. Prima della partenza, però, sono diverse le complicazioni. Adela scopre che i due innamorati stanno fuggendo e li segue. Nel frattempo, anche Arturo viene a conoscenza della fuga. Il colonnello, che si è sempre schierato contro questo grande amore, sceglie di commettere un importante gesto per fermarli.

Anticipazione Una Vita: Elvira e Simon si stabiliscono a Genova, ma Adela muore

Come vi abbiamo anticipato, Elvira e Simon riescono a fuggire. Prima, però, Arturo tenta di fermarli. Adela scopre il piano del colonnello e corre a salvare suo marito. Scendendo nel dettaglio, il maggiordomo saluta Susana e poi in carrozza lascia Acacias insieme a Elvira. Quando sono pronti a partire, ecco che arrivano alcuni uomini di Arturo, pronti a uccidere Simon. Quest’ultimo si salva, grazie all’intervento di Adela. La donna, pur di mettere in salvo il maggiordomo, fa da scudo e viene colpita da un proiettile. Purtroppo l’ex suora muore tra le braccia di Simon, a cui augura di essere felice insieme a Elvira. A questo punto, ai due innamorati non resta che raggiungere Genova.

Anticipazioni Una Vita: Elvira è incinta, la notizia arriva ad Acacias

Le anticipazioni rivelano che Simon ed Elvira riescono fortunatamente a raggiungere Genova. Intanto, ad Acacias Susana se la prende duramente con Arturo per la morte di Adela. Passa del tempo e arriva una bellissima notizie nel ricco quartiere spagnolo. Elvira e Simon fanno sapere a Susana che presto diventeranno genitori. La Valverde è incinta e anche Arturo viene a conoscenza della notizia.