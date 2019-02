Anticipazione Una Vita, Simon torna con Elvira: la coppia vuole fuggire

Una Vita anticipazioni: Simon ed Elvira tornano insieme e decidono di fuggire

Le anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Simon ed Elvira, i quali comprendono di non poter proprio fare a meno l’uno dell’altra. Nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, abbiamo visto la Valverde soffrire nel vedere il maggiordomo insieme ad Adela. Il figlio di Susana intende rispettare la sua sposa e decide così di chiudere definitivamente la sua storia d’amore con Elvira. Ma ecco che, nelle prossime puntate, Simon capisce di non poter vivere lontano dalla Valverde. Il tutto accade quando Arturo finisce in ospedale dopo il duello con Victor. Il maggiordomo va a dare conforto alla sua amata e proprio qui scatta il bacio, mentre Adela li vede di nascosto. Nonostante ciò, la Valverde informa Simon di volersi ritirare in convento per riuscire a dimenticarlo, in quanto lui è sposato con Adela. Il maggiordomo, però, non vuole assolutamente che accada ciò e fa di tutto per cambiare idea a Elvira. A questo punto, i due decidono di fuggire insieme lontano da Acacias per vivere il loro amore.

Anticipazioni Una Vita: Simon decide di lasciare Adela e fuggire con Elvira

Simon ed Elvira decidono di fuggire da Acacias per poter vivere finalmente il loro amore senza ostacoli. Adela li vede salire in carrozza insieme e capisce che si amano ancora. L’ex suora, inaspettatamente, sembra accettare la decisione dei due. Nel frattempo, la Valverde saluta suo padre e Simon lascia anche una lettera di addio a Celia. Ma in particolare, il ragazzo saluta Susana in modo commovente, approfittando del brindisi per la riapertura della sartoria. I due dopo tanti anni erano finalmente riusciti a ritrovarsi, ma Simon non può essere felice se non con Elvira. La coppia pianifica così la loro fuga dal quartiere spagnolo, mentre Adela chiede a Celia una copertura per il maggiordomo.

Anticipazione Una Vita: Simon ed Elvira vogliono fuggire, Arturo cerca di fermarli

Vi anticipiamo che questo piano ha, però, una svolta abbastanza triste. Infatti, Arturo non accetta la fuga della figlia con Simon. Adela scopre che il Valverde ha delle cattive intenzioni nei confronti della coppia e così, piena di rimorsi, decide di raggiungerli per avvertirli.