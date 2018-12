Anticipazione Una Vita: Adela muore tra le braccia di Simon

Una Vita anticipazioni, la tragica morte di Adela: l’ex suora salva la vita di Simon

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la tragica morte di Adela. L’ex suora perde la vita tra le braccia di Simon, a cui fa anche una confessione davvero inaspettata. Vi abbiamo già anticipato che presto ad Acacias 38 fa il suo ritorno Elvira. La giovane Valverde non è morta, come aveva fatto credere a tutti Arturo. In realtà si trova in Turchia e ora è pronta a riprendere in mano la sua vita. La ragazza, però, arriva troppo tardi. Infatti, i telespettatori di Canale 5 la rivedranno tornare in scena proprio durante il matrimonio di Simon e Adela. La giovane Valverde non se ne sta con le mani in mano, ma vuole a tutti i costi tornare a fianco del maggiordomo, che ancora non ha neppure consumato il matrimonio con l’ex suora. Il figlio di Susana non riesce ad andare oltre con la moglie, in quanto pensa in continuazione a Elvira. Quest’ultima è pronta a tutto pur di vivere finalmente la sua storia d’amore con Simon.

Anticipazione Una Vita: Simon ed Elvira decidono di fuggire da Acacias

Simon, nonostante sia ormai sposato con Adela, non riesce a fare a meno di Elvira. I due spesso si incontrano segretamente. Più volte il maggiordomo decide di chiudere definitivamente con la Valverde, per portare rispetto a sua moglie. Sono diversi anche gli scontri tra Elvira e Adela. Ma ecco che proprio quest’ultima salva la vita di entrambi. Ostacolati da Arturo, Susana e l’ex suora, Simon ed Elvira decidono di fuggire da Acacias e di rifarsi una vita in Italia, precisamente a Genova. Qui la coppia ha intenzione di vivere serenamente il loro amore. Ma il colonnello viene a conoscenza del loro piano di fuga e manda dei sicari a fermarli.

Anticipazioni Una Vita: Adela muore tra le braccia di Simon a causa della vendetta di Arturo

Alcuni sicari giungono nel luogo da cui Simon ed Elvira hanno deciso di iniziare il loro viaggio. Nel frattempo, Adela segue le tracce dei due innamorati e li raggiunge. Un sicario punta Simon con la sua pistola. Il maggiordomo rischia la vita, ma ecco che l’ex suora si lancia di fronte a lui come uno scudo. Il colpo di arma da fuoco colpisce in pieno Adela. Simon tiene tra le braccia la moglie, che prima di chiudere gli occhi per sempre consiglia i due innamorati a fuggire lontano da Acacias e a vivere finalmente la loro storia d’amore. In lacrime, Simon ed Elvira lasciano il corpo della ragazza al conducente della loro carrozza e poi fuggono.