Anticipazioni Una Vita: ecco quando torna Felipe, il teso incontro

Felipe ha lasciato Acacias nelle puntate di Una Vita andate in onda nei giorni scorsi. Il pubblico ha visto l’avvocato del ricco quartiere spagnolo salutare tutti i suoi amici e scambiarsi un tenero abbraccio con Casilda. Entrambi sono ancora sconvolti per la morte di Marcia e si sono sempre fatti forza a vicenda. Non sono riusciti, però, a vendicare la Sampaio. Nonostante ciò, credono che sia arrivato il momento di voltare pagina e di lasciar perdere la sete di vendetta contro Genoveva. Ed è proprio quest’ultima a riaccogliere l’Alvarez Hermoso ad Acacias.

Felipe torna ad Acacias dopo aver trascorso alcune settimane a Parigi con Tano. Ma prima di arrivare a questa fase della trama, deve accadere altro. Pertanto, i telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po’ di tempo per rivedere l’avvocato tra le vie del quartiere. Innanzitutto, Genoveva inizia a stringere all’alleanza con i Quesada, trovando in Natalia la sua pupilla. Felipe non sa che la Salmeron lo sta spiando a distanza. Quando l’ha salutato, non ha perso tempo a minacciarlo, toccando un suo punto debole: Tano.

A causa della guerra c’è un po’ di caos ad Acacias e quando non arrivano più notizie su Felipe, Genoveva si preoccupa. Poco dopo, la sua spia riesce a darle le informazioni che cerca: l’avvocato è giunto in Francia sano e salvo. Le chiede qual è la prossima mossa, ma la Salmeron gli fa sapere che c’è tempo e che non ha ancora intenzione di agire. Dunque, lascia per qualche tempo perdere la sua vendetta e tiene d’occhio a distanza, attraverso la sua spia, sia Felipe che Tano.

Di una cosa è convinta: l’unica persona che potrà eliminare l’avvocato è lei. In realtà, non ha alcuna intenzione di ucciderlo, visto che il suo cuore batte ancora per lui. Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita segnalano che avvengono un po’ di svolte durante l’assenza di Felipe. Tra le lotte dei Bacigalupe e dei Quesada, Anabel e Miguel si lasciano.

Natalia, con l’aiuto di Genoveva, cerca invece di conquistare le vicine del quartiere. E dopo una serie di eventi, ecco che finalmente Felipe torna ad Acacias. Aveva assicurato ai suoi amici che il suo non era un addio, bensì un arrivederci. Non passa molto tempo, solo alcune settimane, e già si ritrova nuovamente al centro delle dinamiche del ricco quartiere spagnolo.

E come se non bastasse, la prima persona che incontra non è altro che Genoveva. Dopo questo breve periodo di lontananza, i due si ritrovano faccia a faccia. Felipe non ha di certo dimenticato la loro guerra e, dunque, non è in alcun modo disposto a darle alcuna possibilità di ritorno. Dovrebbe fare, però, attenzione perché la Salmeron è pronta a tutto pur di tenerlo sotto scacco a suo piacimento!