Anticipazioni Una Vita dall’8 al 13 luglio: Ursula commette un omicidio

Una Vita anticipazioni prossima settimana dall’8 al 13 luglio: Ursula uccide la forestiera, Cristina Novoa influenza Acacias

Le anticipazioni di Una Vita, della prossima settimana, rivelano che sotto l’influenza di Cristina Novoa, Blanca ammette in pubblico la sua infedeltà nei confronti di Samuel, citando Diego, e poi dichiara di essere pronta a tornare sulla retta via. Durante questo sui discorso, Diego nota la presenza della contadina che ha soccorso la sua amata dopo il difficile parto. La donna, Aurelia, confessa all’Alday di non essere stata lei a tagliare il cordone ombelicale a Blanca, la quale aveva perso i sensi. A questo punto, Diego inizia a credere ai sospetti di Blanca, che è sempre stata convinta di aver partorito un maschietto. Il giovane rivela al fratello quanto scoperto. Samuel riferisce subito quanto accaduto a Ursula, che aspetta Aurelia ad Acacias. Al fine di evitare che la verità venga a galla, la Dicenta uccide la contadina. Poco dopo, Blanca non riesce a resistere all’attrazione che prova nei confronti di Diego e confessa a Cristina Novoa di volersi chiudere in convento. Dall’altra parte, Ursula e Samuel sperano che la ragazza finisca in una clinica sanitaria. Intanto, Diego non riesce a capire perché Aurelia abbia scelto di non presentarsi all’appuntamento. Pertanto, inizia a pensare che le sia accaduto qualcosa. Ursula, nel frattempo, manipola i vicini di Acacias, attraverso Cristina Novoa. La prima a subirne l’influenza è Celia, che mette le distanze da Felipe, mentre Carmen inizia a non sentirsi più a suo agio in compagnia di Riera.

Anticipazione Una Vita: Arturo inizia ad avere seri problemi alla vista

Anche se a malincuore, Silvia accetta di andare a vivere a casa di Felipe e Celia, in attesa del matrimonio con Arturo. Esteban, sempre più innamorato della Reyes, cerca di approfittare della situazione. L’uomo rivela alla donna alcuni dettagli sul passato burrascoso del colonnello con la figlia. I problemi di vista del Valverde peggiorano e così acquista una lente di ingrandimento per leggere meglio. Augustina si accorge del problema. In seguito, Arturo affida sia a Silvia che a Esteban la completa gestione dell’associazione creata per aiutare i soldati da rimpatriare. A questo punto, la domestica conferma i suoi dubbi.

Una Vita anticipazioni, Pena ingerisce del veleno per topi per colpa di Flora

Leonor riesce a trovare un possibile compratore de La Deliciosa. La giovane Hidalgo ha intenzione di recuperare il denaro necessario per fuggire insieme a Inigo. Flora scopre le sue intenzioni e non prende affatto bene il piano. Intanto, la giovane versa per errore veleno per topi in una torta. Il dolce viene mangiato da Pena, che poi si sente male. Flora cerca di capire che il vero Inigo stia morendo a causa di ciò che ha mangiato.