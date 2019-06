Una Vita anticipazioni, Arturo sta male: tristi notizie per il Valverde

Anticipazioni Una Vita: Arturo Valverde inizia ad avere dei seri malesseri

Le anticipazioni di Una Vita annunciano una triste svolta per Arturo. Dopo aver compreso di essersi comportato male nei confronti di Simon e di sua figlia Elvira, il colonello ha finalmente trovato l’amore con Silvia. I due sono riusciti a smascherare il generale Zavala e subito dopo hanno iniziato una vera e propria convivenza, nonostante le chiacchiere dei vicini di Acacias. Nel frattempo, la Reyes lascia addirittura la sua carriera da spia, per poter vivere a fianco del suo amato. Ma ecco che giungono presto delle cattive notizie per il Valverde, che inizia ad accusare dei malori. Il tutto accade dopo l’arrivo di Esteban Marquez, il quale chiede a Silvia un aiuto per liberare Cheque, un soldato imprigionato in Filippina a causa della guerra persa dalla Spagna. La Reyes è intenzione ad aiutare il giovane con cui ha anche una certa complicità. Inizialmente Arturo si mostra addirittura geloso dei due, ma poi decide di lasciarsi coinvolgere dalla nuova missione. In particolare, il Valverde decide di aprire un’associazione per aiutare i militari prigionieri.

Una Vita anticipazioni: le condizioni di salute di Arturo peggiorano

Proprio a questo punto, la vita del colonnello viene turbata a causa degli inaspettati malori. Scendendo nel dettaglio, durante gli incontri legati alla nuova associazione, il Valverde appare spossato e addirittura si addormenta sul divano. Arturo si rende conto del fatto che la sua vista inizia a essere sfocata. Nonostante ciò, il colonnello preferisce non rivelare a Silvia i suoi problemi di salute. Ma ecco che con il trascorrere del tempo i suoi malesseri diventano sempre più importanti, tanto che finisce per avere un mancamento. Fortunatamente Agustina, Silvia ed Esteban riescono subito a soccorrerlo. Sebbene la sua salute continui a peggiorare, il Valverde non vuole farsi visitare da un medico.

Anticipazione Una Vita: Arturo scopre che diventerà cieco

I mancamenti e le crisi continuano a devastare la quotidianità del colonnello. Ed ecco che finalmente Arturo decide di farsi visitare da un dottore, al fine di scoprire che cosa sta complicando la sua salute. Il medico purtroppo dà al Valverde una triste notizia: presto diventerà cieco. Ebbene il coraggioso Arturo scopre di avere un futuro non proprio roseo.