Anticipazioni Una Vita dal 5 al 10 aprile: una gravidanza e un bacio segreto

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda da lunedì 5 a sabato 10 aprile 2021 su Canale 5, avvengono varie svolte ad Acacias 38. Ursula confessa a Santiago che conosce la verità sulla sua alleanza con Genoveva e gli propone di unirsi alla sua lotta. Intanto, la Salmeron torna trionfante al ricevimento a palazzo e confessa a Felipe che potrebbe essere incinta. La notizia lascia senza parole l’avvocato, il quale rivela a Liberto di non essere ancora riuscito a spegnere i suoi sentimenti per Marcia. Il Seler, però, consiglia all’amico di prendersi le sue responsabilità e di sposare Genoveva. Ursula si reca poi in carcere per avere un incontro con Cesar Andrade. Felipe vuole, invece, aiutare Marcia e così le trova un posto come cameriera personale della moglie dell’ambasciatore del Brasile. L’Alvarez Hermoso chiede a Liberto di fingere che sia stata una sua idea, con lo scopo di evitare tensioni.

Ursula chiede ad Andrade informazioni su Santiago, promettendogli la testa di Felipe. Il trafficante di donne accetta, ma una guardia riferisce il tutto al suo avvocato Velasco, che a sua volta ne parla con Genoveva. Quest’ultima è sicura che sia la Dicenta la donna che si è recata in carcere da Andrade. Santiago, nel frattempo, dà il permesso a Marcia di andare al colloquio di lavoro proposto da Liberto. Poi le chiede di fidarsi di lui, in quanto ha un affare in mente per quando si trasferiranno a Cuba. Il colloquio va bene e, successivamente, la Sampaio scopre che è stato Felipe a trovarle questo lavoro.

Decide così di ringraziarlo, dando inizio a un confronto speciale. L’avvocato le confessa di essere ancora innamorato di lei. La conversazione viene interrotta proprio da Santiago, che ora pretende delle spiegazioni. Mentre attende il risultato dell’esame di gravidanza, Genoveva non trova in Felipe la reazione che si aspettava.

Per compensare Maite delle lezioni, Camino posa per lei senza vestiti. La giovane Pasamar appare con la testa tra le nuvole ed Emilio inizia a sospettare che si sia innamorata. Dopo di che, la ragazza si reca all’atelier della pittrice parigina, dove trova il suo ritratto. Ed ecco che tra le due scoppia la passione. Maite e Camino si baciano, ma la reazione della prima non è positiva. Infatti, la pittrice reagisce male, sebbene ammetta di ricambiare i sentimenti della Pasamar. A questo punto, decide di fare le valigie e sparire, senza dare alcuna spiegazione. Camino dimostra di essere molto triste per l’improvvisa partenza di Maite.

José Miguel ottiene un certo successo nel ruolo di protagonista. Durante lo spettacolo, un uomo misterioso si scambia un’occhiata con Margarita. Bellita continua a mostrare un certo malessere, tanto che sviene per strada. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, intanto, Emilio teme di perdere Cinta e così le chiede diventare sua moglie. La Dominguez accetta, ma appare abbastanza dubbiosa.

Jacinto vorrebbe che Cesareo e Arantxa confessassero di avere una relazione, arrivando anche a infastidirli. I due innamorati hanno l’occasione di vedersi senza destare sospetti quando la basca dà lezioni di zortziko ai domestici e al guardiano.

Antonito mangia in continuazione arachidi e Lolita inizia a pensare che le voglie della gravidanza siano venute a lui, come sostiene un detto di Cabrahigo.