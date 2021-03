Una Vita anticipazioni: Felipe agisce in segreto, ma Santiago scopre tutto

In attesa della puntata di Una Vita che andrà in onda oggi, le anticipazioni italiane annunciano alcune svolte per Felipe e Marcia. L’avvocato si ritrova nuovamente a scontrarsi con Santiago, dopo essere stato beccato insieme alla brasiliana. Ciò accade dopo che l’Alvarez Hermoso si rende conto che Marcia sta soffrendo. Chiede così aiuto a Liberto per trovarle un lavoro. Il marito di Rosina riesce a esaudire il desiderio del suo amico e propone alla Sampaio di lavorare all’ambasciata spagnola. Ovviamente, tiene nascosto alla brasiliana che dietro questa proposta c’è lo zampino di Felipe. Inconsapevole di ciò che sta accadendo, Santiago accetta che sua moglie vada al colloquio di lavoro. Nel frattempo, Genoveva fa sapere all’avvocato che tra circa tre giorni saprà se è davvero incinta oppure no. La Salmeron, però, non nota in Felipe la reazione che avrebbe voluto.

Invece, Marcia decide di lavorare sodo per la posizione che Liberto ha trovato per lei, finché non scopre che è stato proprio Felipe a intercedere con l’ambasciatore. Dopo essere andata al colloquio, l’ex domestica si reca a casa dell’avvocato, a cui fa sapere di essere a conoscenza della verità. L’Alvarez Hermoso le confessa nuovamente il suo amore e lei ammette di non aver mai smesso di pensare a lui. Ed ecco che proprio nel bel mezzo di questa romantica conversazione giunge sul posto Santiago. Dopo aver beccato Felipe e Marcia insieme, l’uomo passa alle minacce. Secondo le anticipazioni di Una Vita, anticipa a Felipe che la prossima volta non si scontreranno solo a parole.

Quando resta solo con Marcia le vieta di vedere ancora l’avvocato. Intanto, Genoveva è profondamente delusa da Felipe e lo accusa di aver offerto un lavoro alla Sampaio. L’Alvarez Hermoso non ha alcuna intenzione di stare lontano dalla sua amata e così decide di preparare la sua dichiarazione per il processo contro Andrade proprio con lei. Nel momento in cui giunge alla pensione, appare Santiago! Questa volta, l’uomo vuole rispettare la sua minaccia.

Perde completamente la ragione e minaccia di morte Felipe. Non solo, aggredisce l’avvocato di fronte a tutti i vicini. Dopo di che, costringe Marcia a non accettare il lavoro all’ambasciata. Ancora una volta, la Sampaio si ritrova costretta a mantenere le distanze da Felipe, sebbene il suo cuore batta per lui. Dall’altra parte, Santiago continua a sognare un futuro insieme alla brasiliana lontano da Acacias. Genoveva non ha intenzione di lasciarli fuggire via e, intanto, continua la sua guerra contro Ursula.