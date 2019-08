Anticipazioni Una Vita dal 5 al 10 agosto: Samuel arrestato

Una Vita anticipazioni dal 5 al 10 agosto: le indagini di Diego, Samuel viene arrestato

Durante la prossima settimana, nel corso delle puntate di Una Vita, Diego ha intenzione di chiamare Jaime, convinto che sia l’unica persona in grado di fermare Ursula. Samuel, il quale ha ucciso il padre, cerca di convincere il fratello a non contattarlo, ma non riesce nel suo intento. Intanto, Riera chiede a Carmen di consegnargli una lettera che l’ex istitutrice ha scritto di nascosto. La domestica sta per rubare quanto richiesto dal detective, ma la sua padrona rientra in casa. Nonostante ciò, la riesce a capire che Ursula ha scritto a un certo dottor Pallero. Diego scopre finalmente che Jaime non è mai arrivato nella clinica in Svizzera. Il ragazzo rivela quanto scoperto al fratello, il quale finge di non sapere nulla. Non solo, si reca poi da Felipe per chiedergli di investigare. Blanca abbraccia Ursula in strada e, in questo modo, scopre l’indirizzo del dottor Pallero. Riera giunge sul posto e scopre che il medico è stato misteriosamente assassinato da due ladri e che il bambino che aveva con sé è scomparso. In seguito, Carmen scopre una valigetta di Ursula piena di denaro. Durante le sue ricerche, il detective si ferisce e viene curato da Blanca e Diego. Per mantenere il segreto sull’omicidio del padre, Samuel si prepara a partire per la Svizzera. Felipe comunica a Diego che Mendez ha ritrovato Moises. Nel frattempo, Ursula organizza in casa sua una cena, durante la quale svela ai vicini che Blanca e Olga sono il frutto di una violenza subita in passato. Diego segue la pista indicata da Felipe per ritrovare Moises, ma trova un cadavere. Poco dopo, arriva la polizia che arresta Samuel.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: arriva la moglie e il presunto figlio di Inigo

Susana esige che Pena riapra La Deliciosa. Finalmente l’uomo confessa a Inigo e Flora che un indiano vuole ucciderlo per il furto di una statuetta Indù, considerata una divinità. Insieme a Leonor, il finto Cervera si rifiuta di aiutare Pena e progettano insieme di lasciare Acacias. Invece, Flora si sente vicina al vero Inigo e chiede al fratello di dargli una mano. Pena vede un bacio tra Inigo e Leonor e cerca di ricattarli per costringergli ad aiutarlo. Quando i due amanti e Flora stanno per lasciare insieme Acacia, arriva Eva, una donna che sostiene di essere la moglie del Barbosa. Appena si rende conto che Nacho, figlio di Eva, potrebbe essere anche figlio di Inigo, Leonor scappa. La famiglia Palacios torna dal suo viaggio a Parigi. Servante fa credere a tutti che Naveros Del Rio è stata devastata da dei terribili temporali e Ramon decide di organizzare una raccolta fondi. Intanto, Paquito annuncia che ha lasciato il suo lavoro da vigilante per tornare nel suo paese natale, dove dovrà accudire i figli del fratello gravemente malato.

Una Vita anticipazioni: Arturo tenta il suicidio, arriva la cugina di Celia

Augustina riesce ad arrivare in tempo per impedire ad Arturo di togliersi la vita. La domestica, ormai stanca per la situazione che si è creata, decide di rivelare a Felipe quanto sta accadendo al colonnello. Il Valverde, poi, confessa all’amico di voler chiudere con Silvia. Subito dopo, l’Alvarez Hermoso svuota il revolver di Arturo, impedendogli così di uccidersi. La Reyes torna a casa e consegna al suo amato una lettera scritta da Elvira. Nonostante ciò, il colonnello continua a nascondere a Silvia che sta per diventare cieco. Felipe propone a Celia di partire insieme per andare a trovare Tano e, nel frattempo, ad Acacias arriva la cugina della donna, Lucia Alvarado. Quest’ultima appare subito attratta da Samuel Alday e fa di tutto per trascorrere del tempo con lui. La giovane rivela poi alla cugina di aver litigato con suo padre. Ed ecco che lo zio Joaquin scrive a Celia e le comunica che Lucia è fuggita da Salamanca senza il suo consenso.